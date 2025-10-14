راغب علامة وزوجته جيهان بلقطات رومانسية من بلدة إزي الفرنسية ويعترف لها: حبك ساكن قلبي وروحي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 08:07 مساءً - على وقع أغنيته الرومانسية الجديدة " خايف من إيه"، شارك السوبرستار راغب علامة عبر حسابه على إنستغرام صورًا مع زوجته جيهان علامة خلال رحلتهما الأخيرة إلى فرنسا حيث كانا يستمتعان بوقتهما. وأظهرت الصور العفوية، تجولهما في الأسواق الشعبية والأماكن الطبيعية لبلدة إزي الفرنسية وهما يسيران في أزقتها الجميلة القديمة. وتعدّ إزي قرية من العصور الوسطى في العالم وهي من أجمل القرى في جنوب فرنسا.

راغب علامة وجيهان علامة سائحان في قرية إزي



اختار الفنان راغب علامة وزوجته جيهان علامة وجهتهما السياحية بلدة إزي الفرنسية الهادئة للاستجمام والاستمتاع بوقتهما في هذه القرية الجميلة والأثرية التي تتميز بشوارعها الضيقة المتعرجة المرصوفة بالحصى التي تعود إلى العصور الوسطى. تقع بلدة إزي على منحدر جبلي وهي مطلة على البحر الأبيض المتوسط بالقرب من نيس في جنوب شرق فرنسا وفيها الكثير من الحدائق والمعارض الفنية ومتاجر الحِرَف اليدوية حيث يمكن للزائر شراء الهدايا التذكارية الجميلة. وتشتهر إيزي أيضًا بمصانع العطور.

بعيدًا عن الفن، شارك الفنان راغب علامة عبر حسابه على إنستغرام وحساب زوجته جيهان علامة على إنستغرام، مجموعة صور لهما من الرحلة السياحية التي قاما بها إلى قرية إزي الفرنسية حيث بديا كأي سائحين يزوران البلدة ويتمتعان بسحرها وهدوئها. فسارا في أزقتها الضيقة المرصوفة بالحصى، وتجولا في متاجر الحِرَف اليدوية وحدائقها الجميلة. واختار راغب علامة من أغنيته الجديدة "خايف من إيه" عبارة "حبك ساكن قلبي وروحي" المليئة بالحب وأهداها لزوجته جيهان علامة للتعبير لها عن مدى حبه الكبير لها معترفًا أن حبها يسكن قلبه وروحه، للتعليق على الصور التي نشرها عبر حسابه على إنستغرام من رحلتهما إلى إزي.

راغب علامة ونجاح أغنيته "خايف من إيه"

على صعيد آخر، يعيش الفنان راغب علامة نجاح أغنيته التي أطلقها مؤخرًا "خايف من إيه" التي جاءت من كلمات الشاعر هاني الصغير وألحان الراحل الكبير خالد البكري وإخراج عبد الوهاب خطيب وإنتاج خضر علامة وشركة Backstage Production. ويعود راغب علامة من خلال هذه الأغنية إلى اللون العاطفي الرومانسي الكلاسيكي الذي سبق وتميّز به في العديد من أعماله الراسخة في الأذهان ومنهما "نسيني الدنيا" و"الحب الكبير" من ألحان الراحل خالد البكري. علمًا أن راغب علامة أدى هذه الأغنية للمرة الأولى بشكل مباشر في حفله بمهرجان قرطاج الدولي في سبتمبر الفائت. وقد أُهدي العمل إلى روح الملحن خالد البكري حيث كُتب في نهاية الفيديو كليب عبارة "إلى روح الراحل خالد البكري.. كل الحب". وقد جاء الفيديو كليب المرافق للأغنية الذي صوّر في أماكن عدة في بيروت، ليزيدها نجاحًا وسحرًا بفضل لقطاته الرومانسية التي جمعت بين السوبرستار راغب علامة والإعلامية أملي الجزائري ابنة الفنانة صفاء سلطان. وقد عبرت أملي عن سعادتها بهذه التجربة بالوقوف أمام السوبرستار راغب علامة بعمل واحد ومشاركته في الفيديو كليب حيث نشرت أملي صورًا من الكليب أرفقتها بالتعليق التالي " تجربة لا تصدق وشرف عظيم أن أعمل مع النجم الكبير راغب علامة، وأنا فخورة حقًا بأن أكون جزءًا من الفيديو الموسيقي الجديد الخاص به الأحلام تتحقق حقًا".



