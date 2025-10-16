ماذا قال يعقوب عبدالله عن مسرحية أحدب نوتردام بعد تقديم عرضها الأول؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 أكتوبر 2025 05:08 مساءً - قدم فريق مسرحية "أحدب نوتردام"، أولى عروضهم أمس الأربعاء، وستُعرض لمدة أسبوع، على مسرح نادي الكويت كيفان بمشاركة نخبة من النجوم.

وشارك الفنان يعقوب عبدالله صوراً منوعة من العرض الأول وعلق وكتب: "الأحدب.. حين ينهض الجمال من بين ظلال الألم! على خشبةٍ تنبض بالحياة، أبدع أبطال العرض في تقديم ملحمةٍ إنسانية تلامس القلب والعين، شخصية "كوازيمودو" تتجلّى بين القوة والهشاشة، بين القبح الظاهري والجمال الداخلي الذي لا يُقهر.

مسرحية "أحدب نوتردام" إنتاج شركة ترند، لوحة فنية تُعيد تعريف المسرح البصري بروحٍ نابضة وإخراجٍ يفيض بالألوان والحركة والدهشة".

وكان يعقوب عبدالله قد نشر قبل أيام فيديو للإعلان الرسمي للمسرحية، وعلق وكتب: "الإعلان الرسمي الأول لمسرحية أحدب نوتردام 2025، كلمات محمد الشريدة، ألحان بدر الشعيبي، توزيع حمد العروج، مكس ماستر منتظر الزاير، إخراج مالك صباح.

عرض سابق لمسرحية أحدب نوتردام

وكانت المسرحية قد عُرضت عام 2023 بطاقم فني من إخراج بدر الشعيبي، تأليف فيكتور هوجو، إعداد ومعالجة درامية لجاسم الجلاهمة، وبطولة الفنانين: يعقوب عبدالله، بدر الشعيبي، أسامة المزيعل، كفاح الرجيب، فهد الصالح، عبدالرحمن الفهد، أما النسخة الجديدة فستُعرض بمشاركة فنانين إضافيين، منهم ناصر الدوسري، رهف محمد، إلى جانب يعقوب عبدالله، بدر الشعيبي، وفهد الصالح.

عمل قادم ليعقوب عبدالله

وكان يعقوب عبدالله قد أعلن عن عمل قادم له، وهي مسرحية رعب بعنوان "الداخل مفقود "وعلق وكتب حينها: "المفقود" يحتاج "موجود" يلقاه .. بس مو كل موجود يقدر يرجّع اللي راح.. نلتقي فيكم في 31 أكتوبر 2025 في أول مسرحية رعب تفاعلية مع الجمهور "الداخل مفقود".

آخر ثلاثة أعمال عرضت للفنان يعقوب عبدالله

أما آخر ثلاثة أعمال قدمها الفنان يعقوب عبدالله فهي مسلسل "صيف99"، تدور أحداثه في دراما اجتماعية تسلط الضوء على عائلة خليجية متعددة الأجيال تعيش تحت سقف واحد، حيث تتقاطع صراعاتهم العاطفية والاجتماعية واختلافاتهم بين الماضي والحاضر، لتكشف الحلقات عن أسرار وتحديات تجعل ظاهر الترابط يخفي الكثير من الخبايا.

وهو من ﺇﺧﺮاﺝ سعود بوعبيد، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ فهد الصالح وفكرة مريم نصير، وهو من بطولة قحطان القحطاني، طيف، أحمد إيراج، محمد العجيمي، يعقوب عبدالله، وشهد الياسين.

ومسلسل "واحة الأعرابي" من ﺇﺧﺮاﺝ ثامر العسلاوي، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ بندر السعيد، ومن بطولة: الفنان إبراهيم الحربي، جمال الردهان، أسمهان توفيق، يعقوب عبد الله، حمد العماني، عبد الله التركماني، مي البلوشي، وكفاح الرجيب، شبنم خان، عصام الكاظمي، عبد العزيز الصايغ، شوق، عبد الناصر الزاير، أحمد يوسف، محمد الفيلكاوي، أحمد الحليل، آمنة عبد الله، ومبارك سلطان.

وتدور أحداث العمل حول مجموعة من الأعراب يعيشون في واحة تحت سيطرة الحكم العثماني، وتسلط الضوء على تحدياتهم.

ومسرحية "المدينة الترفيهية" هي عمل غنائي استعراضي يستحضر ذكريات الطفولة وجمال الماضي، تدور قصته حول شابين يزوران مدينة ترفيهية مهجورة كانت مليئة بالفرح في السابق، ليكتشفا أنها أصبحت مأوى لأشخاص يعيشون على ذكرياتهم القديمة، معاً يحاولون إعادة الحياة للمكان وإحياء البهجة المفقودة.

وهي من ﺇﺧﺮاﺝ بدر الشعيبي، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ مريم نصير ومحمد الشريدة، ومن بطولة الفنان بشار الشطي، بدر الشعيبي، حنين حامد، يعقوب عبدالله، أحمد إيراج، محمد الشعيبي، فهد الصالح، فرح الصراف، ناصر الدوسري، رهف محمد، عبدالله عباس، طلال سام، ضاري الرشدان، شهد العميري، شهد العميري، فيصل فريد، ريان دشتي، عبدالرحمن الفهد، ميثم الحسيني، نور محمود، منصور البلوشي، علي المهيني، هاني الهزاع، بدر العنزي، حامد محمد، ومحمد الكليبي.

وسيتم عرضها بموسم الرياض بنسخته السادسة ضمن عدد من المسرحيات الكويتية التي تم الإعلان عنها.

https://www.instagram.com/p/DP3H7syCras/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DP3H7syCras/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DP3H7syCras/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».