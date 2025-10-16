كيف علق فيصل العيسى على تأجيل عرض مسلسل بنات البومب؟

فيصل العيسى يعلن تأجيل مسلسل "بنات البومب"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 أكتوبر 2025 07:06 مساءً - أعلن الفنان فيصل العيسى عن تأجيل عرض مسلسل "بنات البومب" والذي كان من القرر عرضه أمس الأربعاء 15 أكتوبر 2025، ويعد هذا العمل النسخة النسائية من مسلسل "شباب البومب" حيث ولدت الفكرة بعد النجاح الجماهيري الشهير لمسلسل "شباب البومب"، الذي حقق شهرة كبيرة ومتابعة وحصل على الترند بمواسمه 13 التي عرضت.وغرد الفنان فيصل العيسى عبر منصة x بتغريدة معلناً عن تأجيل عرض المسلسل قائلاً: "جمهورنا الغالي، أنتم أساس العمل وسر نجاحه، أود إبلاغكم بتأجيل عرض العمل إلى "وقت لاحق" وراح أبلغكم بالموعد الجديد قريباً ، وكل تأخيره فيها خيرة بإذن الله".كما نشر أيضاً العيسى مؤخراً برومو العمل وشوّق متابعيه له وكتبت حينها " بعد النجاحات المستمرة طوال هذه السنوات، و بدعم و متابعة جمهورنا الذي لطالما كان مصدر شغفنا و طاقتنا، نقدم لكم مسلسلاً جديداً "بنات البومب " و هو نتاج فكرة نشأت من قلب "شباب البومب"، من إنتاج قناة روتانا خليجية.مع استمرار "شباب البومب" في رمضان إن شاء الله، يعرض حصرياً على STC TV ابتداءً من 15 أكتوبر إليكم الإعلان وإن شاء الله بيعجبكم ".وكان عيسى قد نشر عبر حساب "شباب البومب" على الإنستغرام فيديو تشويقياً للعمل كونه المشرف العام على المسلسل وكتب "جاكم مسلسل "بنات البومب".و"بنات البومب" هو مسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ سمير عارف، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ عبدالله الوليدي و مريم عبدالرحمن، ومن بطولة كل من الفنانة هيلدا ياسين، مريم عبدالرحمن، روان الخالد، نجود أحمد، العنود عبدالحكيم، جبران الجبران، والعمل من خلال البرومو الذي نشر يتناول مواقف يومية من حياة الفتيات لكن بطابع كوميدي اجتماعي خفيف، ويسلط الضوء على حياة الفتيات وما يتعرضن له سواء بمنازلهن او أعمالهن أو بالمدرسة وظهر خلال البرومو مشاركة الفنان وفيصل العيسى ومحمد الحربي. — فيصل العيسى (@faisalalesaa)وكان قد عرض للفنان فيصل العيسى فيلم سينمائي بعنوان "شباب البومب 2" وتدور أحداثه بعد انتقالهم لساحة جديدة، يدخل "عامر" ورفاقه في مشكلة حقيقية مع ممارسي التفحيط بالسيارات، فيقررون التصدي لهم وتحويل الساحة لبطولة كروية مرخصة، ما يشعل المواجهة بين الطرفين، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ حازم فودة ومن ﺗﺄﻟﻴف عبدالله الوليدي، ومن بطولة الفنان فيصل العيسى، سليمان المقيطيب، مهند الجميلي، محمد الدوسري، فيصل المسيعيد.وكان العيسى قد قدم سابقاً فيلم "شباب البومب 1" واستطاع هذا العمل أن يحقق المركز الأول في شباك التذاكر السعودي، كما حظي بإقبال جماهيري كبير منذ أول يوم لعرضه في دور العرض بالسعودية، والذي دارت أحداثه حول "عامر"، وهي الشخصية التي يجسدها الفنان حين يتجادل مع أصدقائه خلال رحلة برية، مما يدفعه للانعزال وقضاء بعض الوقت وحيداً، ولكن يتقابل مع ضب صحراوي يأخذه في رحلة مثيرة وتتوالى الأحداث، واستطاع أن يحقق مبيعات هائلة ويتصدر الترند أيضاً.وكان من بطولة فيصل العيسى، وعبدالعزيز الفريحي، ومحمد الدوسري، وسلمان المقيطيب، ومهند الجميلي، وفيصل المسيعيد، وعبدالعزيز برناوي، ونواف العبدالله، علياء محمد، مع عدد كبير من ضيوف الشرف نذكر منهم محمد القس، ومها منصور، ومحمد الحجي، ومرزوق الغامدي، وسعد المدهش، والمطرب دحوم الطلاسي. والفيلم فكرة وتأليف أحمد الزهراني، وشاركه التأليف عبدالله الوليدي، وهو من إخراج الأميركي يول كاسي.كما قدم مسلسل "شباب البومب 13" الموسم الرمضاني 2025 ويبدأ المسلسل عندما يعود "عامر" ليشارك أصدقاءه جلستهم اليومية، ويجتمعون تلك المرة لإنجاز أهداف عديدة وطموحات سعوا كثيراً لتحقيقها، ووضع حلول لمشاكلهم.وهو من ﺇﺧﺮاﺝ حازم فودة ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ عبدالله الوليدي، وبطولة فيصل العيسى، علي المدفع، سليمان المقيطيب، مهند الجميلي، عبدالعزيز الفريحي، محمد الدوسري، شفيقة يوسف، محمد الحربي، فيصل المسيعيد، هيلدا ياسين، طرفة الشريف. — فيصل العيسى (@faisalalesaa)

