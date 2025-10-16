عمر خيرت يحيي حفل إعلان ترشيحات جوائز غرامي بأهرامات الجيزة بهذا الموعد

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 أكتوبر 2025 07:06 مساءً - في سابقة جديدة من نوعها، أُعلن أن الموسيقار المصري العالمي عمر خيرت سيحيي حفل إعلان ترشيحات جوائز الغرامي (Grammy Awards) لعام 2025، والمقرر إقامته في 22 أكتوبر الجاري عند أهرامات الجيزة، في حدث يُعد الأول من نوعه منذ تأسيس الجائزة عام 1959.

عمر خيرت في حفل غرامي بأهرامات الجيزة

الفعالية الضخمة تنظمها الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم (Recording Academy، الجهة المسؤولة عن جوائز الغرامي، وتأتي ضمن احتفالاتها بمرور أكثر من ستة عقود على إطلاق الجائزة الأعرق في عالم الموسيقى. ويُعد اختيار مصر لإقامة هذا الحدث خطوة رمزية تعكس مكانتها الثقافية والتاريخية، باعتبارها مهدًا للفنون والموسيقى في الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يعزف الموسيقار عمر خيرت باقة من أشهر أعماله الفنية، وسط جمع ضخم من النجوم العالميين.

أهرامات الجيزة تستسضيف نجوم جوائز غرامي الموسيقية

في لحظة تُعد تاريخية بكل المقاييس، وبحضور نخبة من أبرز نجوم الموسيقى في العالم، تستعد مصر لاستضافة الإعلان العالمي الرسمي لجوائز غرامي للمرة الأولى على الإطلاق، وذلك في 22 أكتوبر الجاري عند سفح أهرامات الجيزة، أحد أشهر المعالم الأثرية في العالم.

وتتعاون الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم (Recording Academy)- الجهة المانحة لجوائز غرامي- وشركة كابيتول ريكوردز (Capitol Records)، لإقامة الاحتفالية في أجواء فريدة تحت نجوم القاهرة، وأمام أهرامات الجيزة التي تُعد إحدى عجائب الدنيا السبع.

وستمزج الليلة بين التاريخ العريق والموسيقى الحديثة، مع تجربة ضوئية وصوتية مبهرة تحتفي بالجمال والثقافة والتنوع الفني في حدث يجمع بين أساطير الموسيقى العالميين، وعدد من النجوم العرب والمصريين، إلى جانب وسائل إعلام دولية من مختلف أنحاء العالم.

موعد حفل توزيع جوائز غرامي 2026

أعلن القائمون على حفل توزيع جوائز غرامي أنه من المقرر إقامة حفل عام 2026 في نسخته الـ 68 يوم 1 فبراير، وذلك في قاعة كريبتو.كوم أرينا الشهيرة في لوس أنجلوس، وسيُبث مباشرةً على قناة سي بي إس، كما يُبث عبر منصة باراماونت بلس. هذا ومن المقرر الكشف عن الترشيحات النهائية في 7 نوفمبر القادم 2025.

