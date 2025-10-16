ولاية الجزيرة تُصدر قرارًا بإيقاف التعاملات النقدية وتفعيل التحصيل والسداد الإلكتروني

أصدر مجلس وزراء حكومة ولاية الجزيرة في اجتماعه اليوم برئاسة الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي الولاية، قرارا ، بـالإيقاف الفوري لجميع التعاملات النقدية في الولاية، سواء تحصيلاً أو سداداً، اعتباراً من اليوم.

ونص القرار على تفعيل نظام التحصيل والسداد الإلكتروني في جميع الوحدات والمؤسسات الحكومية بالولاية، بما يضمن الشفافية والانضباط المالي وتحسين كفاءة الأداء الإداري.

كما ناشد المجلس وزارة المالية والاقتصاد الاتحادية بتوفير الأجهزة اللازمة وتنفيذ برامج التدريب للعاملين، لإنفاذ منظومة التحصيل والسداد الإلكتروني بصورة متكاملة.

وشدّد القرار كذلك على مراجعة الأجهزة الطرفية المستخدمة بالولاية للتأكد من سلامتها وجاهزيتها الفنية لتطبيق النظام الجديد، في إطار التحول نحو الحكومة الرقمية وضبط الموارد العامة.

سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

