السفارة السودانية بالقاهرة: تسهيلات جديدة للحصول على تأشيرات الدراسة بمصر

وصلاً لمجهودات السفارة المتتالية لتذليل وسهولة حصول الطلاب السودانيين المقبولين للدراسة بالجامعات المصرية، توّد السفارة أن تخطّر الطلاب المعنّيين وأسرهم الكريمة بأن وزارة الخارجية بجمهورية مصر الشقيقة أفادت بتوجّيه تعميم على سفاراتها بالخارج لمنح الطلاب السودانيين المقبولين.

تأشيرات دخول لتمكين الطلاب من اللحاق ببدء العام الدارسي الجامعي، حيث قامت السفارات المصرية بإصدار عدد ألف أربعة وسبعين تأشيرة حتى تاريخه، وستقوم باستكمال إصدار التأشيرات بواقع أربعمائة وثمانين تأشيرة أخرى يومي الأحد والإثنين من الأسبوع المقبل، ويرجى من الطلاب الّمعنّيين مراجعة السفارات المصرية في الدول التي يقيمون بها.

وتفيد السفارة السودانية بالقاهرة بأن اجراءات الحصول على التأشيرة حسب متابعتنا مع الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين وفقاً للاتي:

١. على جميع الطلاب الوافدين التقدم على التأشيرة الدراسية من أي دولة عن طريق الدخول على لينك التأشيرة الدراسية على صفحة الفيس بوك الخاصة بالإدارة واستيفاء البيانات المطلوبة والبلد المقيم بها ومطار الوصول وسداد مبلغ ١٩ دولار رسوم استخراج التأشيرة الدراسية ومتابعة وصول الموافقة عبر صفحة الفيس لاستخراج التأشيرة الدراسية مع التنبيه على الطلاب في حالة الموافقة على التأشيرة يرجى حجز رحلة الطيران عن طريق مصر للطيران فقط لا غير.

كما تفيد السفارة بأنه يمكن الرجوع إلي صفحة الفيس بوك للإدارة المركزية لشؤون الوافدين https://facebook.com/siewafeden

وتغتنم المستشارية الثقافية هذه الفرصة لتوجيه الطلاب إلى ضرورة إتباع هذه التعليمات بدقة لتسهيل إنهاء إجراءات حصولهم على التأشيرة.

وبالله التوفيق،،

الملحقية الثقافية

سفارة جمهورية السودان | القاهرة