شاهد بالفيديو.. الفنانة منى ماروكو تكشف مشكلتها مع الزاوج وسبب “طلاقها” وتطرح أغنية تناقش فيها أزمتها

تحدثت الفنانة السودانية, المثيرة للجدل منى ماروكو, في استضافة عبر أحد البرامج عن مشكلتها ومشكلة عدد كبير من زميلاتها مع الزواج.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ذكرت منى ماروكو, أن مشكلة الفنانة مع الزواج في نظرها تكمن في سيطرة الزوج عليها بعد الزواج.

وأكدت أن بعض الزواج يقومون بمنع زواجاتهم المطربات من الغناء, وهو ما حدث معي ودفعني لاتخاذ قرار الإنفصال عن زوجي.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد رددت المطربة مقطع من إحدى أغنياتها الجديدة تحدث فيها عن أزمتها, وتقول في مطلعها: (يلا سافر انتي حرة في غناك).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)