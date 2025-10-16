شاهد بالصور.. عارضة أزياء سودانية تخطف الأضواء بجمالها الملفت في إطلالة من البحر

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, صور حديثة لعارضة أزياء قيل أنها سودانية, الجنسية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن عارضة الأزياء الحسناء خطفت الأضواء بجمالها الملفت الذي أصبح حديث جمهور مواقع التواصل الاجتماعي. عارضة الأزياء الحسناء التي قيل أن اسمها “هايدي”, ظهرت في إطلالة ساحرة وهي تستعرض جمالها من أحد الشواطئ خارج السودان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

