بوتين: روسيا "أحد المنتجين الرئيسيين" للنفط

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن بلاده ما زالت "أحد المنتجين الرئيسيين" للنفط العقوقابت الأوروبية.
وأوضح بوتين، خلال منتدى مخصص للطاقة في العاصمة الروسية موسكو، أن البلدان الأوروبية أضرّت باقتصاداتها من خلال التوقف عن شراء الغاز الروسي، منتقدا القيود الغربية على تصدير المعدات إلى روسيا.
وأضاف بوتين "تحتفظ روسيا بموقعها بين المنتجين الرئيسيين للنفط".
ولفت إلى أن روسيا تؤمّن 10 % من الإنتاج العالمي للنفط "ونتوقع أن يكون بلدنا قد أنتج 510 ملايين طن من النفط بحلول نهاية العام الحالي".

