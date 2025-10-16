ماكينا غريس لـ"الخليج 365": كيمياء Regretting You بدأت قبل التصوير.. ومايسون ثايمز أقرب شركائي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 أكتوبر 2025 10:03 مساءً - تعود النجمة الشابة ماكينا غريس (McKenna Grace) بدور كلارا في فيلم Regretting You؛ وهي مراهقة تواجه مشاعر الفقد والحب الأول وتوتر علاقتها بوالدتها. غريس اشتغلت على الدور بالموسيقى والتحضير، ومع صديقها في الحياة مايسون ثايمز (ميلر) خرجت كيمياء لطيفة على الشاشة. الفيلم يصل صالات الشرق الأوسط، ومنها السعودية والإمارات، في 23 أكتوبر.

التحضير لدور كلارا

-كيف استعددتِ لالتقاط مزيج الغضب والحزن والحبّ الأول في شخصية كلارا؟

جوهر كلارا هو كونها مراهقة تمرّ بمشاعر طبيعية لسنها، خلافات عائلية، وحب أول ومشاعر فقد، لكن الحزن احتاج مني عمقًا إضافيًا. قرأتُ الرواية والسيناريو مرات لا تُحصى، وحاولت أن أؤديها بقلب وتعاطف وأن أكون وفيّة لها ولجمهور الرواية.

ماكينا غريس من الفيلم - الصورة من الشركة المنتجة للفيلم

دور الموسيقى

-كونكِ موسيقية، هل أثّر ذلك على طريقة دخولك لمشاعر كلارا؟

جدًا. أنا عادةً أصنع قائمة أغاني لكل شخصية أؤديها، وكان لكلارا قائمة طويلة لأن الفيلم يحمل لحظات حزن كثيرة. الموسيقى تساعدني على الدخول السريع للحالة. والمخرج جوش بون عاشق للموسيقى؛ كنّا نتبادل الأغاني المقترحة، ونجحتُ في وضع أغنية أحبّها داخل أحد المشاهد.

-ما هي أول خمس أغانٍ وضعتيها في قائمتك لدور كلارا؟

من بينها: Dark for a Door (Billy Raffoul) المذكورة في الرواية، First Day of My Life (Bright Eyes)، Anyone Else But You (The Moldy Peaches)، وJust Traveling Through (The Thrills).

كيمياء الأم والابنة

-علاقتك على الشاشة مع أليسون ويليامز تبدو صادقة للغاية. كيف بنيتم تلك العلاقة الحقيقية بين الأم والابنة؟

لم نملك وقت تحضير طويل، لكن الكيمياء ظهرت بسرعة. استعنتُ بخبرتي كمراهقة: كيف أجادل؟ ماذا أقول؟ كيف أرفع صوتي؟ جاء الأداء طبيعيًا وبسيطًا.

مايسون ثايمز وماكينا غريس من الفيلم - الصورة من الشركة المنتجة للفيلم

مايسون ثايمز .. علاقة خاصة

-ميلر يلعب دورًا مهمًا في تعافي كلارا. كيف بُنيت الكيمياء مع مايسون؟

بصراحة، لم نحتج لبناء شيء، فالأمر كان سهلًا للغاية. مايسون كان صديقي المقرّب لنحو عام قبل التصوير. كنّا نقضي أمسيات مشاهدة أفلام، ونتمرّن على مشاهد «Regretting You» قبل أشهر من بدء التصوير، للسعادة والحماس لا أكثر. عندما وصلنا لموقع العمل، شعرنا بالكيمياء الحقيقية بيننا بعد صداقة طويلة، وكان ذلك رائعًا وغريبًا وممتعًا في الوقت نفسه.

ذكرياتي في التصوير معه من أحبّ ما لديّ: الكيمياء كانت موجودة سلفًا، ولم نحتج للبحث عنها كثيرًا. هذا الانسجام ساعدنا على تقديم علاقة «كلارا وميلر» بصدق، خصوصًا في لحظات الدعم والإنصات والالتقاطات الصغيرة لما بين السطور.

أصعب لحظات الفيلم

-من دون كشف أحداث، ما المشهد الأكثر صعوبة عاطفيًا؟

هناك تسلسل بعد حادث كبير، يضمّني مع ديف وأليسون في غرفة واحدة، مشهد بكاء صامت متواصل تقريبًا لساعة. كان مرهِقًا ومؤثرًا، والغريب أن صمت الطاقم حولنا جعل الأمر طريفًا قليلًا وسط هذه الكثافة.

مشاعر الشخصية

-هل لا تزالين تحملين مشاعر من الشخصية حتى الآن؟

كلارا لم تكن بعيدة عني، لذا لم أحتج أن أفتّش طويلًا عن مشاعرها. الجزء الأثقل كان الغوص في الحزن. بعد انتهاء العمل أحاول ألّا أحمل المشاعر الثقيلة معي، أحتفظ بالذكريات الجميلة والدروس فقط.

ماكينا غريس وأليسون ويليامز من الفيلم - الصورة من الشركة المنتجة للفيلم

قصة تتجاوز الحدود... ورسالة للمراهقين

-هل تعتقدين أن القصة قابلة للتواصل مع الجمهور العربي كما سواهم؟

بالتأكيد. رغم قسوة ما يحدث، تبقى الحكاية عن طرق مختلفة لمعالجة الحزن والمشاعر، وفيها خط رومانسي لطيف. هذه تجارب مررنا بها أو سنمرّ بها يومًا ما.

-وما الذي تأملينه للجمهور اليافع تحديدًا؟

أحاول ألّا أندم؛ أؤمن أن كل ما نمرّ به يحمل درسًا ولو لاحقًا. حتى الأخطاء تصنع فرصة للنموّ. قد لا نرى المعنى وسط العاصفة، لكن عندما نعبرها نفهم لماذا حدث ما حدث. هذا الإيمان لا يزيل الألم فورًا، لكنه يفتح باب التعلّم والتعافي.

