جبريل يخاطب الجلسة الخاصة بروسيا – أفريقيا على هامش منتدى الطاقة بموسكو

خاطب د. جبريل إبراهيم، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، الجلسة الخاصة بـ “روسيا – إفريقيا” المنعقدة على هامش فعاليات المنتدى الطاقة بموسكو ، حيث قدّم عرضاً شاملاً حول الأوضاع الراهنة في السودان والتحديات التي تواجه مسيرة التعافي الاقتصادي في أعقاب الحرب، مؤكداً على الفرص الكبيرة والإمكانات الضخمة التي تمتلكها البلاد في مختلف القطاعات الإنتاجية، ولا سيما قطاع النفط والموارد الطبيعية.
وأشار السيد الوزير إلى أن السودان، يمضي بثبات نحو مرحلة إعادة الإعمار والتنمية المستدامة، ويتطلع إلى توسيع آفاق التعاون الاستراتيجي مع روسيا الاتحادية في مجالات الاستثمار ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويسهم في تعزيز الشراكة الإفريقية الروسية .
وأكد د. جبريل أن العلاقات بين السودان وروسيا تشهد نمواً مطّرداً وتطوراً ملحوظاً في مختلف المجالات، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود وبناء شراكات قوية تعزز من قدرة السودان على استغلال موارده الهائلة لصالح التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار والازدهار لشعبه.
سونا
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
