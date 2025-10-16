الفيلم التونسي ” في البداية تحمر الوجنتان ثم نعتاد ” يشارك في مهرجان القاهرة

ينافس الفيلم التونسي الإيطالي القصير” في البداية تحمرّ الوجنتان، ثم نعتاد” للمخرجة مريم الفرجاني في المسابقة الرسمية بالدورة الـ 46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي يقام في الفترة من 12 وحتي 21نوفمبر المقبل حيث يشهد عرضه العربي الأول وذلك بالتزامن مع عرضه العالمي الأول بمهرجان وارسو السينمائي ببولندا.

يحكي الفيلم قصة ليلى التي تخوض رحلةً ضاريةً قبل أن تصل إلى نفس المدينة التي يعيش فيها إيتوري. قبل عقود، خاض إيتوري رحلةً لا تُنسى للهروب من الحرب ومنذ ذلك الحين، تجوب جثتا ليلى وإيتوري المدينة كل ليلة بحثًا عن الطعام. في قصةٍ عن الدماء والتجاوزات، ترفض ليلى وإيتوري أن يكونا ضحايا لماضٍ لم يستطيعا السيطرة عليه.

الفيلم من بطولة المخرجة مريم الفرجاني، إلى جانب بارتولو كاسيراغي وبرونو كاسيراغي. هذا الإنتاج التونسي/الإيطالي المشترك من تصوير سيموني مازوليني، ومونتاج ماركو لونغو، وتصميم الصوت لوسيا جرازولا، وموسيقى تصويرية مرخصة من الراحل أومبرتو بيندي. أنتج ماركو لونغو الفيلم لشركة بيرينيس .

معروف أن مريم الفرجاني ممثلة وكاتبة سيناريو ومخرجة تونسية درست الإخراج السينمائي في مدرسة لوكينو فيسكونتي للسينما في ميلانو، ودرست أيضا التمثيل في مدرسة باولو غراسي المسرحية و ظهرت الفرجاني لأول مرة كممثلة مع المخرجة ليلى بوزيد. نالت استحسانًا لأدائها في فيلم “على كف عفريت” الذي عُرض لأول مرة في مهرجان كان، والذي أخرجته المرشحة الشهيرة لجائزة الأوسكار كوثر بن هنية. ومنذ ذلك الحين، حصدت الفرجاني ست جوائز دولية كأحسن ممثلة، بما في ذلك جائزة النقاد العرب لأفضل أداء لعام 2018.

وأثرت تجربتها الفنية بأدوار إخراجية وكتابة سيناريو في الفيلم القصير “أوميرتا”، الذي عُرض في مسابقة نصف شهر المخرجين عام 2018. واستمر حضورها على الشاشة بأدوار في أفلام “ريبورن” و”أمل” و”أميمة” و”القاهرة-برلين” و”حرقة” “بيت دمية سمرة”، إضافة إلى فيلمها الأخير “في البداية تحمر الوجنتان ثم نعتاد” الذي تخرجه أيضا.

