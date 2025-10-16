الصحة تؤكد دعمها لمستشفى الشرق للاورام بولاية القضارف

أكد الدكتور حيدر عبدالنبي مدير الطب العلاجى بوزارة الصحة دعم الوزارة اللامحدود لاقامة مستشفى الشرق للاورام بولاية القضارف ليصبح المركز الإقليمي الأول لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية لمرضى الأورام بالقضارف وشرق السودان ودول الجوار.

وقال عبدالنبي في تصريح (لسونا) ان الحرب والتدمير الممنهج من قبل المليشيا المتمردة أثر بشكل مباشر على القطاع الصحي ولاسيما مستشفيات الأورام، مثمنا مبادرة منظمة امل الشرق وحكومة القضارف والمجتمع للبدء في انشاء مستشفى الشرق للاورام بولاية القضارف .

واكد على ايلاء وزارة الصحة كل الاهتمام والدعم والسند للمستشفى حتى تصبح اكبر منارة علمية وعلاجية بالمنطقة، ودعا كل الشركاء في الداخل والخارج والمنظمات لدعم المشروع الحيوي والمهم.

وأشار الدكتور أحمد الأمين آدم المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بولاية القضارف ان الهدف من إقامة مستشفى الشرق توطين العلاج بالداخل، مشيدا بمبادرة منظمة الأمل ورعاية حكومة القضارف لإنشاء المستشفى.