روتانا ميديا و”Scene” تتعاونان لدعم الدراما القصيرة والمحتوى الشبابي

في خطوة سبّاقة على مستوى العالم العربي، وقّعت روتانا ميديا ومنصّة Scene مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية جديدة، تهدف إلى إنتاج وعرض محتوى عصري مُخصص لجيل الشباب العربي والخليجي.

تُرسم هذه الشراكة ملامح مرحلة جديدة في صناعة الدراما العربية، تُعزز من حضورها لدى الجيل الجديد وتفتح آفاقًا مبتكرة للمبدعين في المنطقة.

تتضمن الشراكة إنتاج مجموعة من المسلسلات القصيرة (Micro Dramas)، وهي الأولى من نوعها في العالم العربي، بالإضافة إلى عرض بعض من مسلسلات روتانا ميديا بطريقة عمودية (Vertical) تتناسب مع أسلوب المشاهدة العصري على المنصات الرقمية.

من جهتها، علّقت السيدة ندى مخزوم، الرئيس التنفيذي لقنوات روتانا إحدى شركات روتانا ميديا، حول هذه الاتفاقية: “إنّ روتانا لطالما كانت سبّاقة في تقديم محتوى يواكب تطور الجمهور والمنصات، مؤكدة أن الشراكة مع Scene تمثل امتدادًا لرؤية روتانا ميديا في دعم الإبداع العربي بأساليب جديدة ومبتكرة تصل إلى المشاهدين أينما كانوا وبالطريقة التي يفضلونها”.

وفي السياق نفسه، صرّح السيد سايد فنيانوس، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة: Scene “هذا التعاون مع روتانا ميديا يعد تعاونًا استراتيجيًا كون روتانا تمتلك خبرة عميقة وموقعًا راسخًا في السوق الإعلامي العربي، ما يمنح هذا الاتفاق قيمة مضافة. وأضاف أن هذه الخطوة تمهّد لإطلاق جيل جديد من المسلسلات القصيرة الموجّهة للشباب العربي، تجمع بين جودة الإنتاج وروح العصر الرقمي.”