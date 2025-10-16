بريتني سبيرز في مواجهة ناريّة مع زوجها السّابق… حقائق صادمة للمرّة الأولى

ردّت الفنّانة بريتني سبيرز بقوّة على الادّعاءات الّتي أطلقها زوجها السّابق كيفن فيدرلاين في مذكراته الجديدة المرتقب صدورها بعنوان “كنت تظن أنّك تعرف” الّتي يتناول فيها تفاصيل زواجهما القصير الأمد بين عامَي ٢٠٠٤ و٢٠٠٧.

فيدرلاين (سبعة وأربعين عامًا) بدأ بمشاركة مقتطفات من الكتاب قبل صدوره الرّسميّ في الحادي والعشرين من أكتوبر، متضمّنة سلسلة من الاتّهامات الصّادمة بحق نجمة البوب، هذا ما دفع بريتني إلى الرّدّ علنًا عبر وسائل التّواصل الاجتماعيّ.

وكتبت بريتني عبر منصّة “إكس”: “الـgaslighting (ما معناه التلّاعب النّفسيّ الّذي يجعل الشّخص يشكّ في نفسه أو في واقعه) المستمرّ من زوجي السّابق مؤذٍ ومرهق للغاية”.

كما تحدّثت عن صعوبة في الحفاظ على علاقتها بابنَيها شون بريستون (عشرين عامًا) وجيدن جيمس (تسعة عشر عامًا)، مضيفة: “لطالما توسّلتُ وصرختُ لأعيش حياة طبيعية مع ولدَيّ. العلاقات مع المراهقين معقّدة، وقد شعرت بالإهانة من هذه التّجربة”.

ويحتوي كتاب فيدرلاين على مزاعم مثيرة للجدل، من بينها ادّعاؤه أنّ ابنَيهما استيقظا في إحدى المرّات ليجدا بريتني واقفة بصمت عند باب الغرفة وهي تحمل سكينًا بيدها، لتقول بهدوء: “أوه، أنتما مستيقظان؟”.

وقد أثارت هذه الرواية ضجة كبيرة، وسارع فريق بريتني الإعلاميّ إلى نفيها تمامًا، مؤكّدًا لصحيفة Page Six: “مرّة أخرى، كيفن وآخرون يجنون الأرباح على حسابها”.

كما تناولت بريتني في منشورها معاناتها انقطاع التّواصل مع ولدَيها خلال السّنوات الأخيرة، كاشفة أنّ أحدهما لم يزرها سوى «خمس وأربعين دقيقة فقط خلال العام الماضي»، فيما زارها الآخر “أربع مرّات فقط خلال السّنوات الخمس الأخيرة”.

وأضافت صاحبة أغنية Toxic : “لديّ كرامة أيضًا. من الآن فصاعدًا سأخبرهما فقط عندما أكون متاحة. صدقوني، الأكاذيب البيضاء في هذا الكتاب في طريقها إلى البنك، وأنا الوحيدة الّتي تتأذى فعلًا”.

وفي فصول أخرى من الكتاب، اتّهم فيدرلاين زوجته السّابقة بتصرّفات غريبة، زاعمًا أنّه ضبطها تتّصل بصديقها السّابق جاستن تيمبرليك ليلة زفافهما، كما عبّر في مقابلة مع Entertainment Tonight عن خوفه على ولديه قائلًا: “بصفتي أبًا، أنا مرعوب من أن يأتي يومٌ يضطر فيه ولداي لمواجهة ما لا يمكن تخيّله”.

وردّت بريتني على ذلك بالتّأكيد على حبها العميق لابنَيها، نافية ما يُشاع حول اضطراباتها النّفسيّة أو مشكلات تعاطي الكحول. وقالت: “سأظلّ أحبّهما دائمًا، وإذا كنتم تعرفونني حقًّا، فلن تصدّقوا ما يُقال في الصّحف الصّفراء”.

كما وجّهت اتّهامًا صريحًا لفيدرلاين بأنّه يستغلّها مادّيًّا، إذ أشار ممثّلها إلى أنّ توقيت صدور كتابه “يتزامن مع انتهاء مدفوعات النّفقة الّتي كان يتقاضاها من بريتني”.