كأس ديفيس: سينر يثير الشكوك حول مشاركته في الأدوار النهائية

الرياص - اسماء السيد - روما : قال الإيطالي يانيك سينر المصنّف ثاني عالميا الخميس، إنه لا يعرف بعد ما إذا كان سيشارك في الأدوار النهائية من مسابقة كأس ديفيس لكرة المضرب، المقررة بين 18 و23 تشرين الثاني/نوفمبر في بولونيا، حيث ستسعى إيطاليا الى الدفاع عن لقبيها في عامي 2023 و2024.

وقال سينر على هامش دورة "الملوك الستة" الاستعراضية في الرياض، في تصريحات نقلتها قناة "سكاي سبورت" "لم أقرر بعد، لا أعرف حتى الآن".

وكان الإيطالي خرج من الدور الثالث لدورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة على يد الهولندي تالون خريكسبور (31) اثر انسحابه بسبب تشنجات في عضلة الفخذ اليمنى.

وأضاف سينر "نحاول فهم سبب التشنجات التي تعرضت لها، لكن أحيانا لا يكون هناك سبب واضح. مثل هذه الأمور قد تحدث، لكنني الآن في حالة جيدة، وهذا هو الأهم".

ويستعد اللاعب الإيطالي لمواجهة الصربي نوفاك ديوكوفيتش في نصف نهائي الدورة الاستعراضية والتي سيحصل الفائز بلقبها على جائزة مالية قدرها 6 ملايين دولار أميركي.

وسبق أن توّجت إيطاليا، بقيادة سينر، في عام 2023 بلقبها الثاني في كأس ديفيس، والأول منذ عام 1976، بعدما تغلبت في النهائي على أستراليا.

ونجح المنتخب الإيطالي العام الماضي في الاحتفاظ باللقب بقيادة المصنف الأول عالميا سابقا، بعد الفوز على هولندا في النهائي.

وبلغت ايطاليا نسخة هذا العام وستلاقي النمسا في 19 من الشهر المقبل، على أن تلاقي في دور الاربعة الفائز من المواجهة بين فرنسا وبلجيكا والمقررة في 18 منه.