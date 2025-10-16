تكنولوجيا: أوبو تؤكد رسميًا وصول ColorOS 16 إلى 40 هاتفًا.. هل جهازك من بينها؟

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت أوبو رسميًا عن واجهتها الجديدة ColorOS 16 المبنية على اندرويد 16، والتي ست debut لأول مرة على هاتفي Find X9 وFind X9 Pro.

وأكدت الشركة أن التحديث سيبدأ بالوصول إلى الأجهزة الحالية نهاية الشهر الجاري، مع قائمة تضم 43 هاتفًا وجهازًا لوحيًا مؤهلًا للحصول عليه.

تُجري أوبو حاليًا اختبارات مغلقة ومفتوحة للتحديث، على أن يبدأ الإطلاق المستقر في الصين يوم 30 أكتوبر. وستتلقى سلسلة Find X8 وFind N القابلة للطي وFind X7 وReno 14 وReno 13 التحديث قبل نهاية العام، بينما ستحصل الأجهزة الأقدم مثل Find X5 Pro وسلسلة K على التحديث خلال الربع الأول من 2026. وأوضحت الشركة أنها ستكشف لاحقًا عن جدول الإطلاق العالمي.

يجلب ColorOS 16 تحسينات بارزة في التصميم والأداء، حيث يستوحي واجهته الجديدة من تفاعل الضوء والظل في الطبيعة، مع تحسين سلاسة التنقل بفضل تقنية Seamless Animation.

كما أضافت أوبو خيارات تخصيص جديدة مثل إمكانية استخدام الصور أو الفيديوهات كخلفية، وتخصيص الخطوط بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

بالإضافة إلى ذلك، أصبح نمط Always-On Display يعرض الخلفية الكاملة مثل نظام أبل، بينما يتيح Flux Home Screen تعديل حجم الأيقونات والمجلدات بحرية أكبر.

المصدر