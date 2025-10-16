اخبار العالم

القيادة الوسطى الأميركية تدعو حماس إلى اغتنام فرصة السلام وتسليم سلاحها

القاهرة - كتب محمد نسيم - حثّت القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم) حركة حماس ، اليوم الأربعاء، على وقف أعمال العنف وإطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة ، مؤكدةً أن هذا الوقت يمثل فرصة حقيقية للسلام ينبغي على الحركة اغتنامها بالانسحاب والالتزام بالخطة وتسليم سلاحها دون تأخير.

وأوضحت القيادة في بيانها أنها تدعو حماس إلى وقف أعمال العنف سواء في المناطق التي تسيطر عليها أو في المناطق التي تؤمّنها إسرائيل خلف الخط الأصفر.

وشددت على ضرورة التهدئة الفورية وتهيئة الظروف لاستقرار طويل الأمد في القطاع.

