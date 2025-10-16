اليونان: مستعدون للمشاركة بإعادة إعمار غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكدت اليونان، اليوم الأربعاء، استعدادها لتقديم مساعدات إنسانية إضافية واستقبال المزيد من الأطفال الجرحى من قطاع غزة لتلقي العلاج في المستشفيات اليونانية.

ورحّب رئيس البرلمان في الجمهورية اليونانية نيكيتاس كاكلامانيس، بتصريحات وزير الخارجية اليوناني حول استعداد بلاده للمشاركة في عملية إعادة إعمار قطاع غزة.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الأربعاء، وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين، التي شددت على أهمية استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أبناء شعبنا في قطاع غزة، وضرورة أن تبادر الدول إلى وضع وتنفيذ خطط عملية لإعادة الإعمار، بما يسهم في جعل غزة منطقة قابلة للحياة من جديد.

كما دعت الوزيرة شاهين إلى استثمار الزخم الدولي لتحقيق سلام شامل وعادل يشمل كامل الأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن الاعتراف العالمي بدولة فلسطين على حدود عام 1967، وفقاً للقانون الدولي، يشكل المدخل الحقيقي لتطبيق حل الدولتين وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها.

المصدر : وكالة وفا