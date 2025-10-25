فورمولا واحد: مدير ريد بول يؤكد وقف "الألاعيب السخيفة" بعد الغرامة

الرياص - اسماء السيد - مكسيكو : قال مدير فريق ريد بول في بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد، الفرنسي لوران ميكييس، إن فريقه سيتوقف عن "الألاعيب السخيفة" التي أدت إلى تغريمه 50 ألف يورو (نحو 58 ألف دولار)، بسبب العبث بشريط تحديد موقع سيارة ماكلارين على شبكة الانطلاق في أوستن نهاية الأسبوع الماضي.

وأوضح ميكييس الذي تولى قيادة الفريق بعد إقالة البريطاني كريستيان هورنر في تموز/يوليو، أن فريقه تجاوز الحدود عندما تدخل في الشريط المستخدم لمساعدة تحديد موقع سيارة البريطاني لاندو نوريس على شبكة الانطلاق.

وكان أحد أعضاء فريق ريد بول قد دخل منطقة الانطلاق بعد اللفة التمهيدية في جائزة الولايات المتحدة الكبرى الأحد الماضي، وحاول نزع الشريط عن جدار الحظيرة.

وقال ميكييس لقناة "سكاي سبورتس إف1": "أعتقد أن هناك بعض الألاعيب السخيفة التي حصلت بين الفرق خلال بعض السباقات، وربما خرجت الأمور عن السيطرة. من الآن فصاعداً، سيكون الوضع أكثر انضباطاً".

من جهته، قال نوريس الذي أنهى السباق في المركز الثاني خلف بطل العالم أربع مرات الهولندي ماكس فيرستابن، إنه وجد الأمر "مضحكاً".

وأضاف "أحسنوا صنعاً لأنهم استطاعوا فعل ذلك، لكن الأمر لم يكن مهماً. لم أستخدم الشريط أصلاً، لذا كان الأمر أكثر إضحاكاً لأنهم تلقوا عقوبة عليه وأنا لم أكن بحاجة إليه".