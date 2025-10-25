واشنطن تدرس خطة مساعدات إلى غزة قد تحل محل مؤسسة غزة الإنسانية

القاهرة - كتب محمد نسيم - قالت وكالة رويترز، مساء الخميس 23 أكتوبر 2025 ، إن واشنطن تدرس مقترحا لإيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة ، من أجل أن يحل محل مؤسسة غزة الإنسانية.

وقال مسؤول أميركي وآخر يعمل في مجال الإغاثة الإنسانية مطلعان على الخطة، إن هذا المقترح هو واحد من مفاهيم عدة قيد الدراسة، في إطار سعي واشنطن لتسهيل زيادة إيصال المساعدات إلى القطاع بعد عامين من الحرب.

ووصفت مراكز "مؤسسة غزة الإنسانية" بأنها كانت "مصيدة للموت"، بسبب تعمد القوات الإسرائيلية إطلاق النار وقتل الغزيين الذين كانوا يقتربون منها، بينما كانت ت فتح لساعة واحدة فقط في اليوم.

ودخل وقف إطلاق النار في غزة بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيز التنفيذ منذ 13 يوما، فيما لا تزال إسرائيل تفرض إغلاقا على المعابر وتمنع إدخال المساعدات إلى القطاع، مع تواصل خروقاتها للاتفاق.

وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة الثلاثاء، إن "إجمالي ما دخل إلى قطاع غزة منذ بدء سريان قرار وقف إطلاق النار بلغ 986 شاحنة مساعدات إنسانية فقط، من أصل 6600 شاحنة يفترض دخولها حتى مساء الإثنين 20 تشرين الأول/ أكتوبر، وفقا لما تم الاتفاق عليه في نصوص القرار".

وأشار إلى أنه "تضمنت القوافل الإنسانية 14 شاحنة محملة بغاز الطهي و28 شاحنة سولار مخصصة لتشغيل المخابز والمولدات والمستشفيات والقطاعات الحيوية المختلفة، في ظل النقص الحاد في هذه المواد الحيوية التي يعتمد عليها السكان بشكل مباشر للحياة اليومية، بعد أشهر طويلة من الحصار والتدمير الممنهج الذي خلفته الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة".

وأوضح الإعلام الحكومي، أن "متوسط عدد الشاحنات التي تدخل القطاع يوميا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار لا يتجاوز 89 شاحنة فقط من أصل 600 شاحنة يفترض دخولها يوميا، ما يعكس استمرار سياسة الخنق والتجويع والابتزاز الإنساني التي يمارسها الاحتلال بحق أكثر من 2.4 مليون مواطن في غزة".

وأكد أن "هذه الكميات المحدودة لا تغطي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية والمعيشية، وأن القطاع بحاجة ماسة إلى تدفق عاجل ومنتظم لما لا يقل عن 600 شاحنة مساعدات يوميا، تشمل المواد الغذائية والطبية والإغاثية ووقود التشغيل وغاز الطهي، لضمان الحد الأنى من مقومات الحياة الكريمة. كما نؤكد على استعداد الجهات الحكومية مواصلة تنسيقها الكامل مع المؤسسات الإنسانية والإغاثية الدولية لتنظيم عملية إدخال المساعدات وضمان توزيعها على جميع المحافظات والمرافق الحيوية ولصالح أبناء شعبنا الفلسطيني الصامد".

المصدر : وكالات