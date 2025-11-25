تكنولوجيا: هواوي تعلن عن Mate 80 وMate 80 Pro ببطارية 5750 مللي أمبير وكاميرات ثلاثية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت هواوي رسميًا عن Mate 80 وMate 80 Pro، وهما جهازان متشابهين جدًا في التصميم والمكوّنات الأساسية، خصوصًا الشاشة والبطارية، مع اختلافات واضحة في الأداء والكاميرات.

تأتي السلسلة بشاشة واحدة متماثلة: لوحة LTPO OLED بحجم 6.75 بوصة، بتردد 1-120Hz ودقة 1280×2832، ودعم كامل لنطاق ألوان P3. وتعرض الشاشة 1.07 مليار لون، وتستخدم تعتيم PWM بسرعة 1440Hz مع استجابة لمس 300Hz.

وتؤكد هواوي أن هذه الشاشة هي الأكثر سطوعًا في هاتف حتى الآن، حيث تصل إلى 8000 شمعة، ومحميّة بطبقة Kunlun Glass الجيل الثاني.

يدعم الهاتفان بصمة جانبية وتقنية التعرف على الوجه 3D ToF، بالإضافة إلى الاتصال عبر الأقمار الصناعية.

يعمل Mate 80 Pro بشريحة Kirin 9030، بينما يأتي Mate 80 بشريحة Kirin 9020. وتقول هواوي إن 9030 أسرع بنسبة 35% من 9020، والأخيرة أسرع بنسبة مماثلة من 9010. وتبدأ الذاكرة في الهاتفين من 12GB وحتى 16GB في أعلى نسخة.

تحمل الأجهزة بطارية 5750 مللي أمبير، لكن Mate 80 Pro يشحن أسرع: 100W سلكي و80W لاسلكي، بينما Mate 80 يشحن بقدرات 66W سلكي و50W لاسلكي.

في التصوير، يستخدم الهاتفان كاميرا أمامية 13MP. أما الخلف، فلكلٍ منهما كاميرا رئيسية 50MP بفتحة متغيرة f/1.4-f/4.0 ومستشعر RYYB كبير.

ويملك Mate 80 كاميرا تقريب 12MP بزوم 5.5x، بينما يحصل Mate 80 Pro على كاميرا تلي أفضل بدقة 48MP وفتحة f/2.1. وتعتمد السلسلة على معالج الصور Red Maple الجيل الثاني لتحسين الألوان والمعالجة.

وتعمل السلسلة بنظام HarmonyOS 6 بواجهة جديدة وقدرات ذكاء اصطناعي محسّنة.

