انت الان تتابع خبر سافايا يؤكد دعم واشنطن للمؤسسات الأمنية "الشرعية" بالعراق: الحاجة مستمرة لإصلاحات اساسية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال سافايا، في تدوينة له على منصة "أكس"، "لقد دعمت الولايات المتحدة، منذ زمن طويل، المؤسسات الأمنية الشرعية في العراق"زوأضاف "ومن الجهود المشتركة لهزيمة داعش إلى مواجهة النفوذ الخبيث وتعزيز الاستقرار الإقليمي، تحقق تقدم حقيقي. ومع ذلك، ما تزال هناك حاجة إلى إصلاحات أساسية".

وأتم: "ولا تزال الشركات الأميركية، التي قدّمت مليارات الدولارات من المعدات المتطورة والدعم، شريكاً رئيسياً في تعزيز أمن العراق وسيادته".

