استمرار التنسيق بين بغداد والكويت على طاولة اجتماع السامرائي وسفير الكويت

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رئيس التحالف في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "السامرائي استقبل في مكتبه ببغداد سفيرَ دولة الكويت لدى العراق، حسن محمد زمان، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة".



وأضاف المكتب، أن "اللقاء تناول تطورات الأوضاع في المنطقة، وأهمية استمرار التنسيق بين بغداد والكويت، وترسيخ مبادئ الحوار والعمل المشترك بما يعزز الاستقرار الإقليمي، ويدعم الجهود الرامية إلى توسيع آفاق التعاون بين البلدين".

