محمّد إمام يفاجئ الجمهور بانضمام ممثّلة محبوبة إلى “الكينج” في رمضان ٢٠٢٦

دبي - فريق التحرير: فاجأ الممثّل المصريّ محمّد إمام جمهوره بالإعلان عن انضمام الممثّلة حنان مطاوع إلى بطولة مسلسله الرّمضانيّ الجديد «الكينج» المقرّر عرضه خلال شهر رمضان ٢٠٢٦.

في التّفاصيل، نشر “رمضان” صورة من كواليس التّصوير جمعته بمطاوع عبر حسابه على “إنستغرام”، مؤكّدًا سعادته الكبيرة بالتّعاون معها للمرّة الأولى، مشيرًا إلى أنّها ستمثّل شخصيّة «زمزم الدّبّاح» في العمل، وواصفًا إيّاها بأنّها ممثّلة قديرة و”أحلى أخت”.

بدورها، كشفت حنان مطاوع، أنّها ستقدّم دور شقيقة محمّد إمام ضمن أحداث المسلسل، إذ علّقت على المنشور بالقول:” حمزة حبيب أخته ..الرّائع الكينغ”.

كما عبّرت مخرجة المسلسل، شيرين عادل، عن حماستها لعودة التّعاون مع مطاوع، من خلال صورة من موقع التّصوير.

يشكّل المسلسل ثاني تعاون بين محمّد إمام والمخرجة شيرين عادل بعد النّجاح الجماهيريّ الواسع الذي حقّقاه سابقًا في مسلسل «هوجان». يأتي «الكينج» هذا العام ضمن إطار دراميّ اجتماعيّ تشويقيّ، من تأليف محمّد صلاح العزب وإنتاج عبد الله أبو الفتوح وإخراج شيرين عادل. يشارك في بطولته إلى جانب محمّد إمام وحنان مطاوع كلٌّ من ميرنا جميل وعمرو عبد الجليل وعدد من نجوم الدّراما المصريّة ومن المقرّر عرضه عبر قنوات MBC ومنصّة “شاهد”.