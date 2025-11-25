تكنولوجيا: Honor Watch X5 ساعة ذكية بشاشة AMOLED كبيرة 1.97 بوصة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Honor عن ساعة Honor Watch X5 الجديدة بالتزامن مع سلسلة Honor 500 في الصين. تأتي هذه الساعة الذكية بشاشة AMOLED كبيرة، ونظام تحديد المواقع GPS، وتدعم أكثر من 120 وضع رياضي مختلف.

تتميز الساعة بشاشة قياس 1.97 بوصة بدقة 390 × 450 بكسل، مع زجاج منحني 2.5D ومعدل تحديث 60 هرتز. تزن الساعة 29 جرامًا بدون الحزام، وتحمل تصنيف مقاومة للماء والغبار IP68 بالإضافة إلى 5ATM.

صُنع هيكل الساعة من سبائك الألومنيوم، بينما استخدم البلاستيك في الجهة الخلفية. تحتوي الساعة على زر واحد مزوّد بتاج دوار يُستخدم للتنقل بين القوائم.

تزود Honor Watch X5 المستخدمين بمستشعرات متعددة، بما في ذلك مستشعر معدل ضربات القلب PPG لمتابعة النشاط البدني. كما تدعم الساعة تتبع النوم، وتتبع صحة المرأة، وتوفر نظام GPS مدمج، بالإضافة إلى 120 وضع رياضي مختلف.

تتيح الساعة الاتصال عبر Bluetooth 5.3 وNFC، وتأتي مع منفذ شحن مغناطيسي. كما توفر وضع العرض الدائم AOD، والمكالمات عبر البلوتوث، ووظيفة التحكم عن بعد في الكاميرا، ووضع “عدم الإزعاج”.

تدوم البطارية حتى 14 يومًا مع الاستخدام المعتاد، وتصل إلى 5 أيام عند تفعيل وضع AOD. كما تحتوي الساعة على ميكروفون ومكبر صوت.

وتعمل Honor Watch X5 مع أجهزة أندرويد 9.0 أو أعلى، وأجهزة iOS 13 أو أحدث، وتتوفر بألوان الأسود والأبيض مع حزام سيليكون.

يبدأ سعر Honor Watch X5 من 499 يوان صيني (حوالي 70 دولارًا) عبر متجر Honor الرسمي في الصين.

المصدر