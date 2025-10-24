اتصالات مصرية مكثفة مع الولايات المتحدة لتثبيت اتفاق غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أفادت مصادر لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، بأن مصر تُكثِّف اتصالاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتحقيق السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط.

وتستضيف القاهرة حاليًا مباحثاتٍ بين الفصائل الفلسطينية، في إطار جهود المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكدت المصادر أن مباحثات القاهرة للفصائل الفلسطينية تأتي للتوافق الفلسطيني حول المرحلة الثانية من خطة ترامب.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" قد أفادت بأنَّ حسين الشيخ زار العاصمة المصرية، القاهرة، أمس الأربعاء، برفقة رئيس المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج ، لإجراء مشاوراتٍ مع مسؤولين مصريين حول آخر التطورات المتعلقة بالوضع الفلسطيني بعد وقف الحرب.

وتستعد مصر لعقد مؤتمرٍ لإعادة إعمار قطاع غزة في النصف الثاني من نوفمبر المقبل.

وزير الخارجيّة الأميركي يصل إسرائيل

وفي سياق آخر، وصل وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، اليوم الخميس، إلى إسرائيل، لينضمّ الى مسؤولين أميركيين آخرين، سبق أن زاروا تل أبيب، في إطار المساعي لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

ومن المقرر أن يلتقي روبيو، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، في وقت لاحق الخميس، بحسب مسؤول أميركي، وتقارير إسرائيلية.

المصدر : القاهرة الإخبارية