تركيا تُجري مباحثات بشأن مشاركتها في بعثة لحفظ السلام بغزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أفاد مصدر في وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، بأن أنقرة تجري مباحثات بشأن مشاركة للجيش التركي في بعثة لحفظ السلام في قطاع غزة .

وقال المسؤول: "إننا على تواصل مع نظرائنا حول مشاركتنا في البعثة التي سيتم إنشاؤها في غزة"، مشيرا إلى أنه "تمت إقامة مركز تنسيق عسكري مدني، بغية تشكيل قوة تعمل في غزة".

وتابع "من المقرر في إطار هذه الهيئة، إنشاء قوة دولية لإرساء الاستقرار، تكلّف القيام بدوريات أمنية، وحماية البنى التحتية المدنية، والمساعدات الإنسانية، وأمن الحدود، وتدريب قوات الأمن المحلية، ومراقبة وقف إطلاق النار".

وذكر أنه "لا يزال يتعين تحديد مستوى مشاركة تركيا في هذه الهيئات"، مضيفا أنه قد يُكشف عن تفاصيل الأسبوع المقبل.

وسئل عن احتمال أن تعارض إسرائيل وجودا عسكريا تركيا في قطاع غزة، فقال "قد لا تكون إسرائيل مستعدة لقبول الحضور التركي، لكن هناك اتفاق (لوقف إطلاق النار)، وتركيا من الجهات الضامنة له".

وكان مصدر في وزارة الدفاع التركية، قد أفاد الأسبوع الماضي بأن القوات المسلحة، تبقى "مستعدة لتولي أي مهمة توكل إليها" في إطار بعثة للحفاظ على السلام في غزة.

وتنص خطة السلام المكوّنة من 20 بندا التي طرحها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ووافقت عليها إسرائيل وحركة حماس في التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر، على تشكيل "قوة استقرار دولية مؤقتة، لنشرها فورا" في غزة، على أن "توفر التدريب والدعم لقوات شرطة فلسطينية موافق عليها" في القطاع.

ودشّن نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، أّل من أمس الثلاثاء، في جنوب غرب إسرائيل، مركز تنسيق مدني عسكري مشترك تعمل فيه قوات أميركية وحليفة إلى جانب الجيش الإسرائيلي، لمراقبة الهدنة، وتنسيق دخول المساعدات الإنسانية الى غزة.

ورفض فانس خلال الافتتاح، استبعاد المشاركة التركية في قوة الاستقرار.

المصدر : عرب 48