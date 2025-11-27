سعر الجنيه الإسترليني يمدد من مكاسبه – توقعات اليوم – 27-11-2025

قفز سعر البتكوين (BTCUSD) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح في اختراق مستوى المقاومة المحوري 88,000$، وهو اختراق مهم تزامن مع تجاوزه لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما ساعده في التخلص من الضغوط السلبية التي قيدت تحركاته خلال الفترات السابقة، هذا الارتفاع جاء مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

ويواصل السعر تحركاته داخل موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع محافظته على التداول بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، الأمر الذي يمنحه زخماً إضافياً قد يساعده في توسيع مكاسبه على المدى القريب.