شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يحقق هدفنا السعري – توقعات اليوم – 27-11-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-11-27 02:26AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
شهد سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) تداولات متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، وذلك مع بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ما يضغط على حركة السعر.
في المقابل من ذلك يستند السعر إلى خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، بالتزامن مع ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما أدى إلى حالة التذبذب اللحظية في محاولة من الزوج للبحث عن اتجاه جديد.