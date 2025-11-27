الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يعمق من خسائره – توقعات اليوم – 27-11-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يعمق من خسائره – توقعات اليوم – 27-11-2025 1/2
  • سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يعمق من خسائره – توقعات اليوم – 27-11-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يعمق من خسائره – توقعات اليوم – 27-11-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-11-27 02:17AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

قفز سعر البتكوين (BTCUSD) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح في اختراق مستوى المقاومة المحوري 88,000$، وهو اختراق مهم تزامن مع تجاوزه لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما ساعده في التخلص من الضغوط السلبية التي قيدت تحركاته خلال الفترات السابقة، هذا الارتفاع جاء مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

 

ويواصل السعر تحركاته داخل موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع محافظته على التداول بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، الأمر الذي يمنحه زخماً إضافياً قد يساعده في توسيع مكاسبه على المدى القريب.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا