روبيو يسعى إلى نشر سريع لقوة الاستقرار الدولية في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

أعرب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أمس، عن تفاؤله بشأن استعداد دول عدّة للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية في غزة، بموجب اتفاق الهدنة بين حماس وإسرائيل.

وتنص خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، المكوّنة من 20 بندا التي وافقت عليها إسرائيل وحركة حماس في التاسع من أكتوبر، على تشكيل «قوة استقرار دولية مؤقتة لنشرها فوراً» في غزة، على أن «توفر التدريب والدعم لقوات شرطة فلسطينية موافق عليها» في القطاع.

وأشار وزير الخارجية الأميركي الذي وصل إلى إسرائيل، أمس الأول، إلى أنّ واشنطن قد تسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة لهذه القوة، بناء على طلب بعض الدول. وفيما أكد استعداد دول عدّة للانضمام إليها، حذر من أنّها «يجب أن تتكوّن من الأشخاص أو الدول التي تشعر إسرائيل بالارتياح تجاهها».

وقال روبيو إنّه «متفائل» بشأن استمرار وقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ في العاشر من أكتوبر، والذي أنهى حرباً مدمّرة استمرّت عامين في قطاع غزة.

وقبل زيارته، أجرى مسؤولون أميركيون سلسلة زيارات إلى إسرائيل لضمان تثبيت وقف إطلاق النار، منهم نائب الرئيس جاي دي فانس والمبعوث ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

إلى ذلك، عيّنت واشنطن، أمس، دبلوماسياً مسؤولاً مدنياً للإشراف على مركز التنسيق العسكري المدني، في ظل سعيها لوضع حدّ نهائي للحرب.

وأعلنت وزارة الخارجية أن الدبلوماسي ستيف فاغين، السفير الأميركي لدى اليمن، سينضم إلى الجنرال باتريك فرانك، المسؤول العسكري المكلف الإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار.