شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة سودانية تبكي على الهواء وتثير تعاطف الآلاف: (تعرضت للتحرش من والدي ومن أقرب الناس.. والدتي تزوجت 7 مرات وفي كل مرة تطردنا من المنزل أنا وأبني وبسببها أصبحت أتعاطى المخدرات)

فجرت فتاة سودانية, أزمة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بكشفها عن الأزمات التي تمر بها ومشاكلها الأسرية مع والدها ووالدتها.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفتاة خرجت في بث مباشر على تطبيق “تيك توك”, كشفت فيه أزماتها التي تعرضت بها طوال السنوات الماضية.

وقالت الفتاة أن عاشت حياة مأسوية, بسبب تنقلها في عدد من المنازل وفي كل منزل تستقر فيه تتعرض للتحرش من المتواجدين فيه سواء منزل جدتها أو خالتها.

وزادت الفتاة على ذلك بتأكيدها أنها تعرضت للتحرش حتى من والدها مؤكدة أن موضوع التحرش ليس له علاقة بالشراب أو التعاطي أو غيره.

وذكرت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين, أن والدتها تزوجت 7 مرات وكل الذين تزوجتهم كانوا يتحرشون بها حيث قالت: (هم عاوزين يتزوجوني أنا وأمي).

كما أكدت أن والدتها في كل مرة تتزوج فيها كانت تقوم بطردها من المنزل هي وإبنها وهو ما تسبب في ضياعها الأمر الذي دفعها لتعاطى المخدرات والشراب).

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد عبر الآلاف من المتابعين عن تعاطفهم مع الفتاة, حيث عرضت أكثر من متابعة على الفتاة السكن معها.

