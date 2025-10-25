بطولة إنكلترا: خطة أرتيتا القاتلة للركلات الثابتة بدأت قبل 10 سنوات

الرياص - اسماء السيد - لندن : قال الإسباني ميكيل أرتيتا الجمعة إن قوة أرسنال في تنفيذ الركلات الثابتة تم تطويرها على مدى عقد كامل.

سجل الفريق اللندني 10 أهداف من الركلات الثابتة في الدوري الإنكليزي هذا الموسم، ليصبح أسرع فريق في تاريخ المسابقة يصل إلى هذا الرقم.

وعندما سُئل الإسباني الذي يقترب من بلوغ عامه السادس على رأس أرسنال، عن الوقت الذي اعتقد فيه أنه سيكون من الذكاء التركيز على أهمية الركلات الثابتة، أجاب "قبل عشر سنوات".

وقال أرتيتا "بدأت أمتلك رؤية وحاولت تطبيق منهجية، والسعي لأن أحيط نفسي بأفضل الأشخاص لتحقيق ذلك".

وتابع "ذهبت إلى مانشستر سيتي مع أفضل مدرب في العالم، وكان بإمكاني أن أرى أين يمكن أن نُحسّن الأداء، وكان الأمر واضحا، لأنه في بعض الأحيان كنت أفعل ذلك ولم أكن أفضل شخص في العالم للقيام به".

وتابع "لذا، اذا لم أكن أفضل شخص في العالم للقيام بذلك، ولا أمتلك أفضل منهجية، فهناك طرق لتحسينه".

واعترف أرتيتا قبيل زيارة كريستال بالاس إلى ملعب الإمارات هذا الأسبوع، بأنه كان يعلم أن الركلات الثابتة، بما في ذلك الركلات الحرة والركنيات، ستكون أساسية لأي نجاح خلال فترة قيادته لأرسنال.

والمُفارقة أن أرتيتا وخلال فترة تحصّله على شهادات التدريب التقى بنيكولا جوفر الذي أصبح لاحقا مدرب الركلات الثابتة في برنتفورد قبل أن ينضم إلى أرسنال عام 2021.

لعب جوفر دورا محوريا في تعزيز قدرات أرسنال اللافتة في الركلات الثابتة.

وقال أرتيتا "يمكنك أن ترى مباشرة بعد ذلك عندما بدأ يحدث التأثير".

وأضاف "لقد أنشأنا ثقافة، نولي فيها هذه الجزئية من اللعبة (الركلات الثابتة) الأهمية التي تستحقها. كرة القدم تتطور، وكذلك سلوك الخصوم ضدنا، وعلينا أن نستفيد إلى أقصى حد من بعض الأمور التي تتكرر كثيرا خلال المباريات".

من جهة أخرى، تلقت شباك أرسنال ثلاثة أهداف فقط في الدوري حتى اللحظة هذا الموسم، في وقت حافظ فيه على نظافة شباكه في دوري أبطال اوروبا، ما يعني ان سجله الدفاعي بعد 12 مباراة هو الأفضل في تاريخ النادي الممتد على 138 عاما.

وكان فريق تشلسي بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو وقبل عشرين عاما، سمح بدخول شباكه 15 هدفا فقط في طريقه لإحراز اللقب، وهو رقم قياسي في الدوري الممتاز.