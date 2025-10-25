عرض الفنان السوداني, الشهير جمال فرفور, نفسه لسخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد إقدامه على تصرف غريب خلال حفل غنائي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا الفنان الشهير وهو يغني بأحد المسارح. الفنان الجماهيري وأثناء تقديمه وصلته الغنائية أعلى المسرح تفاجأ بمعجبات حرصن على تحيته ودعمه عبر المرور من أمام المسرح الذي تغنى فيه. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فإن دعم المعجبات أثار حماس الفنان ونال إعجابه وهو ما جعله ينحني لمصافحتهن وتقبيل أياديهن في لقطة عرضته لسخرية الجمهور الذي تناقل المقطع وكتب عليه: (بوس الأيادي على الطريقة الفرفورية). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. في تصرف عرضه لسخرية الجمهور.. الفنان جمال فرفور ينحني من أعلى المسرح ويُقبل أيادي معجباته وساخرون: (بوس الأيادي على الطريقة الفرفورية) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.