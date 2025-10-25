إليسا ووائل كفوري يشعلان موسم الرياض بليلة استثنائية مختلفة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 أكتوبر 2025 06:58 مساءً - في أجواءٍ مفعمة بالرومانسية والطرب، أحيا النجمان إليسا ووائل كفوري أمسية استثنائية على مسرح أبوبكر سالم في بوليفارد رياض سيتي، ضمن حفلات موسم الرياض، بتنظيم من شركة بنش مارك، وسْط حضور جماهيري كبير امتلأت به المقاعد، وتفاعُل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، جعل اسم إليسا يتصدّر الترند العالمي "Worldwide Trend".

البداية مع إليسا

بدايةً قدّمت الإعلامية أنابيلا هلال الحفل ورحّبت بالجمهور، وأثنت على موسم الرياض وحفلاته المميزة. ثم قدّمتباقة من أبرز أغنياتها التي تنوّعت بين الكلاسيكيات التي أحبها الجمهور، وأحدث أعمالها الغنائية؛ لتأسر قلوب الحضور بصوتها وأدائها المليء بالإحساس؛ حيث غنّت عدداً من الأغاني، كان منها: "بدي دوب"، "يا مرايتي"، "بتمون"، "أجمل إحساس بالكون"، "نفسي قوله"، "أواخر الشتا"، "أيامي بيك"، وغنت أغنية للفنانة فيروز وهي "سهر الليالي"، "حالة حب"، "لو تعرفوه"، "اكرهني"، "عيشالك"، "من أول دقيقة"، "أسعد واحدة"، "وأنا مالي". وختمت الحفل بأغنية "حنغني".

وقالت بكلمة لها على المسرح عبّرت عن سعادتها عن تواجدها بالسعودية، البلد الذي يحب الفن والموسيقى، وحيّت الجمهور والشركة المنظمة للحفل، وامتدحت هئية الترفيه ممثلةً في المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهئية العامة للترفية "GEA".

الفنان وائل كفوري

— مجلة الخليج 365 (@sayidatynet)ثم اعتلى وائل كفوري المسرح ليكمل الليلة اللبنانية، بأداء مجموعة من أشهر أغانيه التي ردّدها الجمهور بحماس، وغنّى عدداً من الأغاني، كان منها: "كلنا بننجر"، "لو حبنا غلطة"، "البنت القوية بحبك أنا كتير"، "بدي ياك حكم القلب"، "بدي أغيّر فيك العالم"، "ما وعدتك بنجوم الليل"، و"ليل ورعد"، وذلك وسْط تفاعُل كبير من الحضور، الذين أضفَوا على الأمسية طابعاً طربياً خالداً.

ليلة جمعت بين العذوبة والرقي، أكّدت من جديد أن موسم الرياض هو الوجهة الأجمل للطرب العربي؛ حيث تمتزج فيه الموسيقى، الفرح، والإبداع، بتنظيم سعودي استثنائي.

