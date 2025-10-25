هدوء حذر في مصراتة بعد اشتباكات مسلحة

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي)

تسود حالة من الهدوء الحذر داخل مدينة مصراتة بعد اشتباكات عنيفة بين التشكيلات المسلحة، وذلك بعد نجاح وساطة عدة قبائل في فض الاشتباكات التي اندلعت في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، حسبما أكد مصدر ليبي لـ«الاتحاد».

وأوضح المصدر أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين القوة المشتركة مصراتة مع الكتيبة 24 مشاة في منطقة السكت ومحيط مطار مصراتة الدولي.

وأشار إلى سقوط عدد من الجرحى في الاشتباكات المسلحة، حيث تم نقلهم إلى المستشفى الرئيسي في المدينة، مؤكداً استخدام التشكيلات لأسلحة خفيفة ومتوسطة في وسط الأحياء السكنية في مصراتة، ما أدى لفزع مئات العائلات التي طالبت بالوقف الفوري لإطلاق النار بين الجانبين.

وتعد هذه أول اشتباكات مسلحة داخل مدينة مصراتة منذ عام 2011، حيث تم إغلاق المطار وسقوط بعض المقذوفات داخل الأحياء السكنية قبل تدخل اللواء 111 من إدارة المهام الخاصة، قوة مكافحة الإرهاب، لاحتواء الموقف ووقف التصعيد العسكري الذي استمر حتى فجر يوم أمس.

في الأثناء، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دعمها لتشكيل حكومة جديدة وموحدة ذات ولاية محددة تخدم جميع الليبيين وتسترشد بمبادئ الحكم الرشيد. وأعلنت البعثة الأممية لدى ليبيا أن الاتفاق على القواعد الانتخابية يجب أن يسبق المشاورات بشأن تشكيل الحكومة، مع استمرار الجهود لتوحيد المؤسسات وتحسين الاقتصاد وتعزيز الحوكمة، موضحة أن الإطار الزمني لخارطة الطريق من 12 إلى 18 شهراً وهو ما أعلنته الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه في مجلس الأمن وسانده المجلس، مشيرة إلى أن خارطة الطريق تتكون من مراحل متتابعة تقود في النهاية إلى انتخابات وطنية وقبول نتائجها.