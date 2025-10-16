مها بخيت: الموافقة على مقترح الجزائر بإعداد مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية

عقدت إدارة الشؤون القانونية الاجتماع الثالث للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية لدارسة ” مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية ” بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأفادت الوزير المفوض د. مها بخيت – مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية بأن هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً للقرار الصادر عن مجلس وزراء العدل العرب بشأن الموافقة على مقترح الجزائر بإعداد مشروع الاتفاقية العربية الحماية البيانات الشخصية، وعقد اجتماعين للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية لدراسة مشروع الاتفاقية.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال حماية البيانات الشخصية، وسيتم خلال هذا الاجتماع مواصلة استكمال مناقشة مواد مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية.

ويشارك في هذا الاجتماع خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية، ومن ثم يتم عرض نتائج الاجتماع على الدورة القادمة لمجلس وزراء العدل العرب التي ستعقد خلال شهر نوفمبر 2025.

