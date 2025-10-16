كاس العرب بدون حكام سودانيين

خلت قائمة الحكام الذين اختارهم الاتحاد الدولي لكرة القدم لادارة بطولة كاس العرب للمنتخبات والمقامة بالعاصمة القطرية الدوحة من الاول من ديسمبر المقبل وحتى الثامن عشر منه.. من اي حكم سوداني .. واختارت لجنة حكّام بالـ”FIFA” 54 حكماً لبطولة كأس العرب منهم (14 حكماً رئيسياً، و28 حكماً مساعِداً، و12 حَكَم فيديو مساعِداً).

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

