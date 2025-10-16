الحزب الشيوعي يطالب بالعدالة ووقف الحرب

أصدر الحزب الشيوعي السوداني الأربعاء بياناً على صفحته الرسمية، وصف فيه حكومتي بورتسودان ونيالا بـ”حكومتي الأمر الواقع”، مطالباً بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبوبكر منصور والإفراج عن محامي الدفاع أبوبكر الماحي وكافة المعتقلين والمختفين قسرياً. ودعا الحزب إلى وقف التدخلات الأمنية في عمل القضاء والنيابة العامة، على خلفية ما تعرض له المحامي أبوبكر الماحي الذي كان ضمن هيئة الدفاع عن منصور.

كما شدد البيان على ضرورة وقف الحرب فوراً وتسليم جميع المتورطين في الجرائم إلى محاكمات عادلة وعلنية. وأكد الحزب في ختام بيانه على أهمية تأسيس نظام مدني ديمقراطي يحفظ الحقوق والحريات، ويتولى تنفيذ مهام تفكيك المليشيات وحل قوات الدعم السريع وجيوش الحركات المسلحة، وفق ترتيبات الـDDR الخاصة بإعادة الدمج والتسريح.

