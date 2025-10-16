مدرب الإمارات يكشف سبب خسارة فريقه أمام قطر

أعرب الروماني أولاريو كوزمين مدرب منتخب الإمارات عن خيبة أمله بعد خسارة فريقه أمام قطر 1-2 الثلاثاء، في المباراة الحاسمة ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، قال كوزمين بنبرة يغلب عليها الحزن: “أشعر بخيبة أمل كبيرة لأننا كنا نستحق نتيجة أفضل، سيطرنا على مجريات المباراة لفترات طويلة، خاصة في الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني تلقينا هدفين من كرتين ثابتتين بطريقة كان يجب تفاديها، هذا أمر مؤسف للغاية، لأن اللاعبين بذلوا كل ما في وسعهم. كرة القدم في بعض الأحيان لا تكون عادلة، واليوم كانت كذلك بالنسبة لنا”.

وعن أسباب الخسارة أوضح المدرب الروماني: “لقد حاولنا أن نكون الطرف الأفضل ونجحنا في السيطرة، ولكننا لم ننجح في استثمار الفرص المتاحة للتسجيل، الهدفان اللذان تلقيناهما جاءا من خطأين في التمركز الدفاعي، وهذا ما حسم المباراة لصالح قطر. للأسف، عندما تلعب أمام منتخب قوي ومنظم مثل المنتخب القطري، فإن مثل هذه الأخطاء تكلفك كثيرا. ومع ذلك، لا يمكنني أن ألوم اللاعبين، فقد قدموا كل ما لديهم داخل الملعب”.

وأشار كوزمين إلى أن منتخب الإمارات بات الآن في موقف صعب بعد خسارة بطاقة التأهل المباشرة إلى كأس العالم 2026، لكنه شدد على ضرورة مواصلة القتال، موضحا: “الآن علينا أن نلعب مباراتين إضافيتين في المرحلة التالية لمحاولة العودة وتحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم، نعم الوضع صعب ومؤلم ولكن هذا هو واقع كرة القدم”.

واحتلت الإمارات المركز الثاني في المجموعة الأولى من الدور الرابع من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، خلف قطر التي تأهلت مباشرة إلى المونديال.

وبناء على ذلك، ستواجه الإمارات منتخب العراق، وصيف المجموعة الثانية، في مواجهتي ذهاب وإياب ضمن الملحق الآسيوي الثاني.

وستقام مباراتا الملحق الآسيوي يومي 13 و18 نوفمبر المقبل.

وسيتأهل الفائز من هذه المواجهة إلى الملحق العالمي، حيث تسعى الإمارات إلى العودة إلى العرس الكروي العالمي للمرة الثانية، بعد ظهورها الوحيد في نسخة 1990.

روسيا اليوم