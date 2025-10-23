رضوى الشّربيني تدافع عن هدى المفتي وتارا عماد وتكشف أسباب نحافتهما

عبّرت الإعلاميّة المصريّة رضوى الشّربيني عن استيائها الشّديد من موجة الانتقادات والتّنمّر الّتي تعرّضت لها الممثّلتان هدى المفتي وتارا عماد عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ، بسبب نحافتهما الزّائدة الّتي ظهرتا بها خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السّينمائيّ.

في هذا السّياق، أكدت رضوى خلال حلقة جديدة من برنامجها “هي وبس” على قناة CBC ، أنّ الحكم على مظهر الآخرين بهذه القسوة أمر غير إنسانيّ، مشيرة إلى أنّ بعضهم لا يدرك الظروف الصّحّيّة أو المهنيّة الّتي قد تؤدّي إلى تغيّر شكل الجسد.

وكشفت أنّ الممثّلة تارا عماد تعمل في مجال عرض الأزياء وهو مجال يتطلّب منها المحافظة على قوام نحيف كجزء من مهنتها، حتّى وإن اضطرّها ذلك لاتّباع نظام صارم في الأكل للحفاظ على شكلها المطلوب في العمل.

كما كشفت عن الأزمة الصّحّيّة الخطيرة الّتي واجهتها الممثّلة هدى المفتي، مشيرةً إلى أنّ الأخيرة أصيبت سابقًا بفيروس كورونا وتعرّضت بعده لجلطة في الوريد المغذّي للأمعاء، وهذا ما أدّى إلى انسداد سبّب غرغرينا استلزمت استئصال جزء من الأمعاء، الأمر الّذي جعلها ممنوعة من تناول السّكر والفيتامينات بسبب انخفاض الحديد في جسمها.

واختتمت رضوى حديثها بدعوة الجميع إلى التّحلّي بالمزيد من الرّحمة والإنسانيّة في تعاملهم مع الآخرين، مؤكّدة أنّ النّجوم بشر مثل الجميع، تعيش ضغوطًا نفسيّة وصحّيّة وتستحقّ الدّعم لا التّنمّر.