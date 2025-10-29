تستعدّ الممثّلة المصريّة ريهام حجّاج للمشاركة في السّباق الرّمضانيّ ٢٠٢٦، من خلال مسلسل جديد بعنوان “توابع”، الّذي ينتمي إلى نوعيّة الدّراما النّفسيّة ويستعرض صراعات الإنسان مع الشّهرة والمال والنّفوذ.
وقال المؤلف محمد ناير في تصريحات خاصة لـ”القاهرة ٢٤”، إن الممثل أحمد فهمي مرشّح للمشاركة في المسلسل حيث لا زال في مرحلة التفاوض مع صنّاع العمل.
المسلسل من تأليف محمّد ناير وإخراج يحيى إسماعيل، يتألف من خمس عشرة حلقة مفعمة بالإثارة والتّشويق، يشارك فيه نخبة من الممثّلين من بينهم أسماء أبو اليزيد، أنوشكا، أحمد فهمي وغيرهم.
يُذكر أنّ أحدث أعمال ريهام حجّاج مسلسل “أثينا” الّذي عُرض في شهر رمضان الفائت وحقّق نجاحًا كبيرًا وشاركها بطولته أحمد مجدي، سوسن بدر وآخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر ريهام حجاج على موعد مع مفاجأة في رمضان ٢٠٢٦ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.