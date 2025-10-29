ريهام حجاج على موعد مع مفاجأة في رمضان ٢٠٢٦

تستعدّ الممثّلة المصريّة ريهام حجّاج للمشاركة في السّباق الرّمضانيّ ٢٠٢٦، من خلال مسلسل جديد بعنوان “توابع”، الّذي ينتمي إلى نوعيّة الدّراما النّفسيّة ويستعرض صراعات الإنسان مع الشّهرة والمال والنّفوذ.

وقال المؤلف محمد ناير في تصريحات خاصة لـ”القاهرة ٢٤”، إن الممثل أحمد فهمي مرشّح للمشاركة في المسلسل حيث لا زال في مرحلة التفاوض مع صنّاع العمل.

المسلسل من تأليف محمّد ناير وإخراج يحيى إسماعيل، يتألف من خمس عشرة حلقة مفعمة بالإثارة والتّشويق، يشارك فيه نخبة من الممثّلين من بينهم أسماء أبو اليزيد، أنوشكا، أحمد فهمي وغيرهم.

يُذكر أنّ أحدث أعمال ريهام حجّاج مسلسل “أثينا” الّذي عُرض في شهر رمضان الفائت وحقّق نجاحًا كبيرًا وشاركها بطولته أحمد مجدي، سوسن بدر وآخرين.