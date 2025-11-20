رسمياً.. منع بسمة وهبة من التقديم التلفزيوني لمدة 90 يومًا وهذه هي الأسباب!

دبي - فريق التحرير: وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، على توصية لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، بإلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، بمنع ظهور السيدة/ بسمة وهبة، لمدة ٣ أشهر من تاريخه، مع توجيه الإنذار للحساب المسمى “بسمة وهبة”، على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، بشأن ما تضمنته إحدى التدوينات من مخالفة للقانون.
كما وافق المجلس على إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، بمنع ظهور السيدة/ ياسمين الخطيب، لمدة ٣ أشهر من تاريخه، مع توجيه الإنذار للحساب المسمى “ياسمين الخطيب”، على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، بشأن ما تضمنته إحدى التدوينات من مخالفة للقانون.
