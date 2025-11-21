روسيا: مستعدون لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو، كييف (الاتحاد، وكالات)

اعتبرت الرئاسة الروسية «الكرملين»، أمس، أن التصريحات الأوروبية الداعية إلى نشر أسلحة نووية تكتيكية في القارة الأوروبية تشكل «تصعيداً استفزازياً من شأنه تأجيج التوتر مع روسيا»، مؤكدةً في الوقت ذاته انفتاح موسكو على تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا شريطة معالجة جذور الأزمة.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف في تصريح نقلته وكالة الأنباء الروسية «ريا نوفستي» أن روسيا «تقيّم سلباً» هذه الدعوات التي اعتبرها توجهاً واضحاً للتصعيد العسكري وزيادة حدة المواجهة، مشيراً إلى أن مثل هذه التصريحات «لا تخدم الاستقرار الأوروبي أو الجهود الدبلوماسية القائمة».

وأضاف أن «موسكو لا تجري مشاورات بالمعنى الكامل مع الولايات المتحدة بشأن التسوية في أوكرانيا»، مشيراً إلى أن «الاتصالات بين الجانبين لا تزال قائمة».

وأوضح أن روسيا «ترى أن أي وقت مناسب للوصول إلى تسوية سلمية، لكنها تشدد على ضرورة معالجة الأسباب الأساسية للصراع».

بدوره، شدد الاتحاد الأوروبي أمس، على أن إشراكه وكييف ضروري لإنجاح أي خطة للسلام مع روسيا، وذلك غداة كشف أوكرانيا تلقيها مقترحاً أميركياً جديداً لإنهاء الحرب يلزمها بالتنازل عن أراض.

واعتبرت مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل الأوروبي كايا كالاس قبله أن تحقيق السلام في أوكرانيا غير ممكن إلا بمشاركة الأوروبيين والأوكرانيين.

وقالت رداً على سؤال عن خطة السلام الأميركية التي تدعو كييف إلى القبول بالتنازل عن أراض تسيطر عليها روسيا، وخفض عديد جيشها إلى النصف: «لكي تنجح أي خطة، يجب إشراك الأوكرانيين والأوروبيين، وهذا واضح جداً».

واعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن «السلام لا يمكن أن يعني الاستسلام».

وشدد على أن «الأوكرانيين سيرفضون دائماً أي شكل من أشكال الاستسلام»، مؤكداً «حرص الأوروبيين على مبدأ السلام العادل والدائم».

وفي سياق آخر، قال مسؤولون أوكرانيون ووسائل إعلام روسية رسمية أمس، إن أوكرانيا وروسيا نفذتا عملية تبادل جديدة لجثث جنود قتلى.

وقالت أوكرانيا إنها تسلمت ألف جثة، ونقلت وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء عن مصدر لم تكشف عنه القول إن موسكو استعادت 30 جثة.

وقال مركز تنسيق شؤون أسرى الحرب في أوكرانيا على تيليجرام «سيجري محققون من أجهزة إنفاذ القانون بالتعاون مع خبراء وزارة الداخلية جميع الفحوصات اللازمة قريباً وسيحددون هويات أصحاب الجثث المعادة».