عمر حرفوش يكسر الصمت ويفضح ما جرى خلف الستار في مسابقة ملكة جمال الكون 2025

دبي - فريق التحرير: أثار انسحاب الموسيقي والملحن اللبناني‑الفرنسي عمر حرفوش من لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال الكون ٢٠٢٥ جدلاً واسعًا في الوسط الفني والإعلامي، بعد أن كشف عن وجود مخالفات وخلل في شفافية إجراءات اختيار المتسابقات.

حرفوش، الذي كان من المقرر أن يشارك في تحكيم المسابقة، أعلن في بيان نشره عبر حسابه على إنستغرام أنه اكتشف ما وصفه بـ«لجنة مرتجلة» تم تشكيلها بشكل غير رسمي لاختيار المتأهلات الثلاثين من أصل ١٣٦ متسابقة، قبل بدء المسابقة، دون الرجوع إلى الحكام الرسميين. وأكد أن بعض أعضاء هذه اللجنة لديهم “علاقات شخصية” مع بعض المتسابقات، وهو ما يشكل تضارب مصالح ويهدد نزاهة المسابقة.

وأضاف أنه حاول مناقشة هذه المخالفات مع رئيس منظمة Miss Universe، راؤول روشا، إلا أن الحوار لم يكن مرضيًا، ووصفه بأنه “غير محترم”، ما دفعه إلى اتخاذ قرار الانسحاب ورفض المشاركة في تحكيم المسابقة، وكذلك الامتناع عن تقديم الموسيقى التي سبق أن ألّفها خصيصًا للفعالية.

ردت منظمة Miss Universe على تصريحات حرفوش، مؤكدة أن ما أشار إليه يندرج ضمن برنامج مستقل باسم “Beyond the Crown”، وهو برنامج خيري واجتماعي يعمل بشكل منفصل عن لجنة التحكيم الرسمية، وأن جميع إجراءات اختيار المتسابقات في المسابقة الرسمية تتبع بروتوكولات المنظمة المعتمدة لضمان النزاهة والشفافية. وأضافت المنظمة أن استخدام أي من شعارات أو علامات Miss Universe أصبح ممنوعًا على حرفوش بعد انسحابه.

ولم يكن حرفوش وحده من انسحب، إذ أعلن أيضًا كلود ماكيليلي، عضو لجنة التحكيم، انسحابه لأسباب شخصية، في حين تشير بعض المصادر إلى أن الأميرة كاميلا دي بوربوني delle Due Sicilie، التي كانت من المقرر أن تتولى رئاسة اللجنة، انسحبت أيضًا.

تفاعل عدد من المتسابقات مع الأزمة، معبرات عن دعمهن لحرفوش، واصفاتًا ما كشفه بأنه قد يؤثر على مصداقية المسابقة وعدالة التحكيم، خصوصًا وأن اختيار المتأهلات الثلاثين يعد خطوة أساسية في التنافس على التتويج باللقب.

تأتي هذه التطورات قبل ساعات قليلة من حفل تتويج ملكة جمال الكون في نسخته لعام ٢٠٢٤، مما يسلط الضوء على أهمية الشفافية والمصداقية في واحدة من أبرز المسابقات الجمالية على مستوى العالم.