شمس البارودي تحيي الذكرى السنوية الأولى لوفاة زوجها حسن يوسف

الذكرى السنوية الأولى لوفاة حسن يوسف

شمس البارودي تمتنع عن الاحتفال بيوم ميلادها

في وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت شمس البارودي إلغاء احتفالها بيوم ميلادها، وذلك حدادًا على رحيل زوجها الفنان حسن يوسف. وكشفت عبر "فيسبوك" عن نيتها استبدال الاحتفال بلقاء عائلي يقام اليوم 29 أكتوبر لقراءة القرآن والدعاء له، معربة عن اشتياقها الشديد له في منشور مؤثر.

حسن يوسف.. بصمة فنية خالدة في ذاكرة الزمن

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 أكتوبر 2025 06:59 مساءً - أحيت الفنانة المعتزلةالذكرى السنوية الأولى لوفاة زوجها، الفنان الراحل، الذي وافته المنية في مثل هذا اليوم 29 أكتوبر من العام 2024، عن عمر يناهز 90 عامًا.نشرت شمس البارودي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورًا استرجعت فيه محطات من حياة زوجها الراحل ومسيرته الفنية الطويلة.وقالتفي منشورها: "اليوم تمر الذكرى السنوية الأولى لوفاة زوجي الحبيب الفنان الكبير حسن يوسف، حيث توفي في 29 أكتوبر 2024، رحمه الله وغفر له وتجاوز عن سيئاته وأسكنه فسيح جناته... وإليكم سيرته الذاتية وصور نادرة".الفنان حسن يوسف أحد نجوم السينما المصرية في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وشكل ثنائياً ذهبياً مع النجمة سعاد حسني للتعبير عن قضايا الجيل الجديد من الشباب وقتها.اتجه حسن يوسف للإخراج في السبعينيات حيث أخرج عدة أفلام مثّل في بعضها وشاركت في بطولة معظمها زوجته شمس البارودي.من أشهر الأعمال التي شارك فيها مثل فيلم الجبان والحب. كما قدم عدة أعمال تليفزيونية ومسرحية أشهرها دوره في مسلسل ليالي الحلمية ودوره في مسلسل إمام الدعاة عن قصة حياة الشيخ محمد متولي الشعراوي.