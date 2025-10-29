أنغام تطرح أحدث أغانيها اختلفنا فرقنا افترقنا.. تجربة عاطفية ولكن

حب وفراق

" سيبتلي قلبك" أول أغاني أنغام بعد أزمتها الصحية

حفلات قادمة لأنغام

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 أكتوبر 2025 09:59 مساءً - طرحت الفنانة، أحدث أغانيها بعنوان ""، وذلك عبر قناتها على الـ"يوتيوب"، وحساباتها الخاصة التابعة لها على منصات التواصل الاجتماعي. وجاءت الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور.تقدم أنغام في أغنيتها الجديدة "" تجربة عاطفية ناضجة تمس القلب ببساطتها وصدقها، ودلل على ذلك كلماتها التي تحكي عن لحظة الفراق بين طرفين أدركا أن الحب وحده لا يكفي، فاختارا الانفصال دون ضجيج أو مرارة، مع إيمان بأن الحياة تستمر رغم الألم.وتقول الأغنية في إحدى مقاطعها: "اختلفنا.. عن زمان فرقنا.. فـ افترقنا.. كل واحد فينا راح لحاله واتفقنا.. إننا خلاص مش لبعض خلص تريقنا.. لا إحنا أول.. ولا آخر ناس بعدنا وبتمشي الحياة بنعيش وبنعرف نقابل ونضحك ونسهر ونجامل".جدير بالذكر، أنطرحت خلال الفترة القليلة الماضية، أغنية ""، لتكون بمثابة أول مشروع فني تطلقه لجمهورها عقب الأزمة الصحية الشديدة التي تعرضت لها، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نادر حمدي، وتقول كلماتها " أنا ليه لغاية دلوقتي إن جت سيرتك بتأثر... و بحس كأني مقصر إنى ما بسألش عليك".

نظرًا للإقبال على حفل الفنانة أنغام الذي من المقرر أن تحييه بالكويت بتاريخ 27 نوفمبر 2025، بقيادة المايسترو هاني فرحات، مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، أعلن المركز عن ليلة إضافية للفنانة حيث ستحيي ليلتين من الطرب الأصيل وتقدم أغاني جميلة كما اعتاد الجمهور منها بكل حفل لها والجميع متشوق إلى حفلاتها من جديد خاصةً وأن هذ الحفل هو أول حفل لها في الكويت بعد أن تماثلت للشفاء إثر الوعكة الصحية التي تعرّضت لها مؤخراً.

وشارك حساب مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي على "إنستغرام" بوستر الحفل وأعلن عن ليلة إضافية والتي ستكون بتاريخ 28 نوفمبر 2025 وعلق قائلاً: "بناء على رغبتكم جمهورنا الكريم، ونظرًا للإقبال الكبير، تم فتح حجز الليلة الثانية من حفل صوت مصر الفنانة أنغام في المسرح الوطني، بقيادة المايسترو هاني فرحات، وموعد مع سهرة غنائية لا تنسى".



وتستعد أنغام خلال الفترة القادمة لإحياء حفلات أخرى في كلٍّ من: باريس، وذلك بتاريخ 2 نوفمبر 2025. وقد نشرت مؤخراً بوستر الحفل، الذي كُتب فيه: "صوت مصر أنغام في باريس، لأول مرة على مسرح Le Palais des Congrès de Paris، الأحد 2 نوفمبر".

وكذلك ستحيي حفلاً آخر بموسم الرياض، وذلك بتاريخ 6 نوفمبر 2025، ونشرت بوستر الحفل الذي كتب فيه: "صوت انتظره جمهور الرياض كثيراً، صوت بيخلي ليلتنا مالها مثيل وكلها فن، استعدوا لليلة لا تُنسى مع صوت مصر الفنانة أنغام في الحفل المنتظَر، ضمن حفلات موسم الرياض بقيادة المايسترو هاني فرحات 6 نوفمبر، الرياض مسرح أبوبكر سالم".

وهناك حفل أيضاً سيكون في الإمارات العربية المتحدة وتحديداً في دبي بتاريخ 12 ديسمبر 2025. ونشرت بحسابها بوستر كُتب فيه: "صوت مصر الفنانة أنغام في دبي أوبرا 12 ديسمبر".

أما آخر حفل لـ أنغام فكان في لندن على مسرح رويال ألبرت هول وكان أول حفل لها بعد تماثلها للشفاء حيث قضت في ألمانيا فترة زمنية بعد أن خضعت لعملية جراحية معقدة ودقيقة و استأصلت كيساً حميداً من البنكرياس، وتكللت العملية بالنجاح.



