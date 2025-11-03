الكشف عن الفنانين المشاركين بمهرجان الغناء بالفصحى بـ إثراء

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 نوفمبر 2025 04:00 مساءً - يستعد عدد من الفنانين المميزين للمشاركة بحفلات الغناء بالفصحى بـ إثراء، وأعلنت هيئة الموسيقى استضافة مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، النسخة الخامسة من مهرجان الغناء بالفصحى، خلال أربعة أيام في الفترتين من 20 إلى 21 نوفمبر، ومن 27 إلى 28 نوفمبر 2025م، في احتفالية موسيقية تحتفي بجمال اللغة العربية الفصحى وتعزز حضورها في المشهد الغنائي العربي المعاصر.

وشارك حساب بنش مارك الشركة المنظمة للحفل بوستر الحفل الأول والذي سيحيه كلٌ من الفنان صابرالرباعي والفنانة فايا يونان وكتبت: "في ليلة ساحرة من ليالي الغناء بالفصحى تجتمع عذوبة الصوت الأصيل مع الفنان صابر الرباعي وسحر الإحساس مع الفنانة فايا يونان، 20 نوفمبر الظهران إثراء تُطرح التذاكر قريباً".

وكان الرباعي قد شارك بوستر الحفل عبر حسابة وكتب "احبائي انتظروني في السعوديه الظهران، إثراء 20/11/2025 ".

كما نشر حساب بنش مارك بوستر آخر للحفل الثاني والذي سيحيه كلٌ من الفنان نواف الجبرتي، الفنان لطفي بوشناق، الفنانة ولاءالجندي، وكتب: "أمسية غنائية استثنائية يميزها الغناء بالفصحى، بين الفنان نواف الجبرتي، والفنان لطفي بوشناق والفنانة ولاءالجندي، 21 نوفمبر، الظهران إثراء".

النسخة الخامسة من مهرجان الغناء بالفصحى

ويأتي م، الذي تنظمه شركة بنش مارك ومركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" بالشراكة مع هيئة الموسيقى، امتداداً لجهود هيئة الموسيقى في تعزيز مكانة اللغة العربية الفصحى بوصفها لغةً فنيةً راقيةً تعبّر عن الإبداع والهوية الثقافية، إلى جانب دعم المواهب الغنائية الشابة والاحتفاء بالموروث الثقافي الأصيل من خلال أعمال موسيقية تمزج بين الأصالة والتجديد، بما يُسهم في تعزيز حضور الفصحى في الأغنية الحديثة وإبراز ثراء التراث العربي وتنوعه الفني.

وكان باول باسيفيكو، الرئيس التنفيذي لهيئة الموسيقى، قد بين أن مهرجان الغناء بالفصحى يمثل خطوةً نوعيةً في تطوير المشهد الموسيقي السعودي، إذ يُجسد التقاء جمال اللغة العربية بروح الموسيقى الحديثة، ويعكس التزام الهيئة بإبراز ثراء الثقافة السعودية وتعزيز حضورها محلياً وعالمياً، ويعكس مستهدفات رؤية السعودية 2030، والتي وضعت الثقافة في قلب خططها التنموية.

كما أشار باسيفيكو إلى أن الشراكة الإستراتيجية مع شركة بنش مارك، الموقعة خلال مؤتمر الاستثمار الثقافي، تمثل نموذجاً ملهِماً للتعاون بين القطاعين العام والخاص، وتسهم في تعزيز جودة التجارب الفنية والارتقاء بالمشهد الموسيقي في المملكة إلى آفاق جديدة من التميز والابتكار.

كما بين محمد زكي حسنين، الرئيس التنفيذي لشركة بنش مارك، أن مهرجان الغناء بالفصحى نجح خلال الأعوام الأربعة الماضية في تقديم فعالية نوعية ترفع الذائقة الفنية وتعكس الحراك الثقافي المزدهر في المملكة، مشيراً إلى أن التعاون مع هيئة الموسيقى ومركز إثراء في تنظيم النسخة الخامسة يجسد روح الشراكة والتكامل بين القطاعات، ويعكس حرص بنش مارك على تقديم تجربة فنية راقية تواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير الفنون والارتقاء بالمشهد الثقافي الوطني.

الفنانون المشاركون مهرجان الغناء بالفصحى

يستضيف المهرجان في نسخته الخامسة كوكبة من الفنانين العرب منهم الفنان كاظم الساهر، صابر الرباعي، لطفي بشناق، فايا يونان، ولاءالجندي بجانب الفنانين السعوديين نواف الجبرتي وبدر حكيم، ليقدموا روائع القصائد العربية في قالب موسيقي يجمع بين الأصالة والإبداع، وستتاح التذاكر للجمهور عبر منصة إثراء خلال الأيام المقبلة.

