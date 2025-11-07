طوكيو تستضيف المؤتمر الصحفي الأول للمواجهة المرتقبة بين الياباني إينوي والمكسيكي بيكاسو

شهدت العاصمة اليابانية طوكيو اليوم (الجمعة) إقامة المؤتمر الصحفي الخاص بنزال “ليلة الساموراي “(Ring V: Night of the Samurai)، الذي سيُقام يوم السبت ٢٧ ديسمبر المقبل على أرض “مسرح محمد عبده أرينا” في الرياض، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم الملاكمة من اليابان وأمريكا اللاتينية، يتصدرهم النزال الرئيسي بين البطل الياباني ناويا إينوي، حامل الألقاب الموحدة في وزن “السوبر بانتام”، والمصنف الأول عالميًا لدى المجلس العالمي للملاكمة (WBC) في الوزن ذاته المكسيكي ألان بيكاسو.

وشهد المؤتمر، الذي أقيم في فندق “ماندارين أورينتال”، مشاركة ستة من أبرز الملاكمين اليابانيين الذين سيخوضون نزالاتهم في الرياض، وهم: جُنتو ناكاتاني، كينشيرو تيراجي، تايغا إيماناغا، هاياتو تسوتسومي، وريتو تسوتسومي، إلى جانب إينوي.

وفي بداية المؤتمر، قال معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة: “أتابع الملاكمة اليابانية منذ فترة طويلة وأُكنّ احترامًا كبيرًا لأبطالها، ويسعدنا أن نستقبلهم في موسم الرياض خلال فعالية ليلة الساموراي في ديسمبر المقبل. تُعد هذه الليلة حدثًا استثنائيًا يضم في كل نزال مقاتلًا يابانيًا يواجه خصمًا من مختلف أنحاء العالم، ونتطلع لأن يشاهد عشاق الملاكمة من اليابان ومختلف الدول هذه الأمسية المميزة في الرياض بتاريخ ٢٧ ديسمبر”.

وقال البطل الياباني ناويا إينوي إنه يستعد لأول دفاع عن لقبه في المملكة، مؤكدًا عزمه على إظهار الروح الحقيقية لمقاتل الساموراي، وأضاف: “ألان بيكاسو خصم قوي، وسأقدم أفضل أداء للدفاع عن ألقابي. في ٢٧ ديسمبر سأقدم مفاجأة تهز العالم.”

فيما قال جونتو ناكاتاني إن مشاركته في هذا الحدث الكبير تُعد شرفًا كبيرًا، مشيرًا إلى أنه سيثبت قوته في حلبة الرياض ويعود بالفوز إلى بلاده؛ أما كينشيرو تيراجي فقال إنه يخوض تحديًا جديدًا في فئة وزن أعلى، مؤكدًا أنه سيستغل هذه الفرصة ويقدم كل ما لديه من أجل الفوز بلقب عالمي جديد.

ومن جهته قال تايغا إيماناغا إن هذه المنصة تمثل له فرصة للارتباط بالعالم، مشددًا على أنه سيقاتل ليُظهر قوة الملاكمين اليابانيين. كما قال هاياتو تسوتسومي إن النزال على اللقب الذي سعى إليه طويلًا سيُقام أخيرًا في الرياض، مؤكدًا أنه سيصل بأفضل جاهزية ممكنة ليعيد الحزام إلى اليابان.

وفي ختام التصريحات، قال ريتو تسوتسومي إنه متحمس لخوض النزال في الرياض إلى جانب شقيقه هاياتو، مضيفًا أنه سيبذل كل جهده لتحقيق الفوز.

كما وجّه الملاكمون شكرهم لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، على حرصه على تنظيم هذا الحدث العالمي الذي يعكس المكانة التي وصلت إليها المملكة على خارطة الملاكمة والفعاليات الدولية الكبرى.

وأبدى جميع الملاكمين المشاركين في الأمسية المنتظرة، التي ستُنقل مباشرة إلى جماهير العالم عبر منصةDAZN ، وببث خاص عبر Lemino في اليابان، حماسهم الكبير للمشاركة في هذا الحدث الذي يُقام ضمن فعاليات موسم الرياض، مؤكدين أنه يمثل إحدى أبرز محطات الملاكمة العالمية لهذا العام.

ويُعد ناويا إينوي (٣١ انتصارًا، منها ٢٧ بالضربة القاضية دون أي هزيمة) أحد أعظم الملاكمين في تاريخ اليابان، إذ حقق ألقابًا عالمية في عدة أوزان وكرّس مكانته كبطل موحّد للعالم بعد فوزه الكبير أواخر سبتمبر الماضي على الأوزبكي مرادجون أخمادالييف بقرارٍ جماعي.

أما ألان بيكاسو (٣٢ انتصارًا، منها ١٧ بالضربة القاضية، وتعادل واحد دون أي هزيمة)، المصنف الأول عالميًا لدى المجلس العالمي للملاكمة (WBC) في وزن السوبر بانتام، فواصل سجله الخالي من الهزائم في يوليو الماضي بعد فوزه على الياباني كيونوسوكي كاميدا بقرار الأغلبية، ليؤكد جاهزيته لخوض أكبر نزال في مسيرته الاحترافية حتى الآن.

وفي ختام المؤتمر، أقيمت جلسة التقاط الصور الرسمية مع للملاكمين المشاركين، وسط حضور إعلامي كبير، حيث وثقت عدسات المصورين أجواء الحماس والإثارة قبل النزال المرتقب في الرياض.